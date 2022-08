Ideològic canvi de noms i localitzacions en la traducció a l’anglés de 'La plaça del Diamant'

Una de les escriptores amb més renom dins la literatura catalana, Mercè Rodoreda (Barcelona, ​​1908 – Girona, 1983), és l’autora d’un dels llibres més llegits i traduïts del català: 'La plaça del Diamant'.

'La plaça del Diamant' se centra en un context en el qual l’Estat espanyol es va veure sotmès a un tremenda convulsió i guerra que portaria la Segona República a passar per una Guerra Civil. Així ho explica Rodoreda, mitjançant la visió d’una dona humil, de classe treballadora i que desenvolupa la seva acció a la ciutat de Barcelona. Idò, la recent traducció d’aquest llibre a l’anglès ha aixecat moltes crítiques i ha fet bullir les xarxes.

Tot i que la traducció a l'anglès ha estat realitzada pel traductor Peter Bush, un professional ben valorat actualment, en aquesta ocasió es fa evident com s’han realitzat accions dirigides a ocultar o 'maquillar' la catalanitat de l’autora i de la història. Des del canvi dels noms propis dels protagonistes, fins al canvi de denominació de les localitzacions, passant per la 'deslocalització' de la imatge de portada. Per exemple, referint-se a la protagonista, Colometa, com a Pidgey; al carrer Gran de Gràcia com a High Street; o ja directament agafant el nom del protagonista masculí, Quimet, i canviar-lo per Joe.

A banda de tot això, la portada tampoc no ha quedat exclosa de la polèmica, un fet que encara ha sumat una major càrrega ideològica als 'canvis' realitzats pels traductors i dissenyadors d’aquesta traducció a l’anglés. A la portada s’hi pot veure una imatge amb dues persones ballant davant un temple religiós. Idò, aquest temple escollit no podia ser un altre que el de la catedral de l’Almudena (la qual no existia en l’època que es descriu al llibre), a Madrid, i on hi ha enterrades personalitats franquistes com la filla del dictador Francisco Franco, Carmen Franco Polo, i el seu marit.

Finalment, cal recordar que aquesta traducció, així com motes d’altres publicades regularment, són també gràcies a l’activitat de l'Institut Ramon Llull, el qual treballa per a fomentar les traduccions de la literatura catalana a altres llengües del món.