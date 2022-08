L'Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears lamenta la situació amb l'obra 'Núvol' d'Albert Pinya

L'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) lamenta la situació respecte a l'escultura 'Núvol' del creatiu Albert Pinya, que ha patit vandalisme després de la seva instal·lació al nou bosc urbà del canòdrom de Palma després d'un any des de la seva instal·lació.

La patronal d'artistes de les Balears lamenta, en primer lloc, que l'obra hagi estat «triada a dit» i no després d'una convocatòria de licitació pública i per a l'elecció de la qual no s'hagi establert un jurat especialista en escultura. «Aquests processos primer confronten amb la transparència que ha de suposar qualsevol despesa de l'administració pública, especialment pel que fa a aquesta mena de coses com justament està passant, qüestionada per la ciutadania», aclareix el president dels artistes balears, Alex Ceball.

«A qui se li acudeix instal·lar una peça escultòrica de material lleuger sense protecció o vigilància en un parc envoltat de centres educatius? És una novatada i demostra un desconeixement clar de les regles estructurals que ha de tenir una escultura a l'espai públic. Això passa per no consultar abans amb especialistes. L'AAVIB hagués posat a disposició un equip tècnic al darrere, d'escultors professionals preparats i amb experiència, que tenen obres repartides per Mallorca, la Península i l'altra banda de l'oceà. Probablement ha passat per errors no forçats, però evidentment demostra desconeixement, on han predominat altres factors evidentment més superficials. Hi ha coses més enllà d'un nom de moda, com ara consideracions estructurals de material», continua Ceball. «Ens poden demanar abans amb total llibertat. Per això estam», ha remarcat.

L'AAVIB espera que les properes eleccions d'obres escultòriques compleixin mínims tècnics per a ser instal·lades en espais públics pertanyents a totes les institucions de l'administració pública. «Tant de bo comptem amb una comunitat autònoma que estigui plena d'obres d'art, però que siguin bones obres, tenguin projecció a futur més enllà de la novetat o allò decoratiu i que estalviïn doblers a les diferents administracions en la seva implementació i manteniment», conclou president de l'AAVIB.