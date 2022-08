Josep Espar i Ticó, un activista vinculat a Mallorca

L'activista i mecenes cultural Josep Espar i Ticó ha mort aquest dissabte als 94 anys. Espar i Ticó era un empresari molt vinculat al moviment catalanista i que va participar en infinitat de projectes culturals que han tengut impacte en tot el territori dels Països Catalans, com per exemple: la creació del diari Avui, de la revista infantil Cavall Fort o del segell discogràfic Edigsa, on varen publicar els seus treballs alguns dels cantants i musics mallorquins.

Josep Espar Ticó va tenir una important relació amb Mallorca i les persones i entitats dedicades a promoure la cultura. L'antic president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Mir recorda que «va ser l’impulsor del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i, en cert sentit, un dels meus referents a Catalunya. Quan vaig encarregar-me de la direcció executiva del II Congrés a les Balears el vaig poder conèixer amb una certa profunditat. L’impacte del II congrés a les Balears va ser important: 3000 congressistes (tants, a les Balears, com els de tot el territori que havien respost a la crida d’Antoni M. Alcover per celebrar el I Congrés de l’any 1906 a Barcelona». Mir recorda que «Palma va acollir a l’Auditòrium l’acte inaugural, se celebraren centenars d’actes i, per part meva, vaig canalitzar tota aquella energia civil a enfortir l’OCB per convertir-la en un lobbi potent en favor de la llengua». «Sense l’impuls i la generositat d’Espar Ticó al II Congrés, tot això no hauria passat i les Balears haurien estat culturalment més febles als anys vuitanta» conclou Antoni Mir.

Un altre antic president de l'OCB, Climent Garau, recorda al seu llibre de memòries 'Un fil de memòria', fet pel també expresident de l'Entitat, Jaume Mateu i Martí, que va conèixer Josep Espar en una trobada d'una entitat anomenada Grup d'Estudis Nacionalistes (GEN) i el defineix com «un savi». Garau recorda que l'any 1983, Espar, juntament amb Josep Maria Ballarín, es varen desplaçar a Mallorca per participar en una trobada a La Real d'on sorgiria la idea de posar en marxa el Grup Blanquerna.

De la seva banda, l'actual president del Grup Blanquerna, Tomeu Martí i Florit, recorda que Espar i Ticó va ser ponent en algun seminari del Grup Blanquerna i va participar en alguns actes, entre els quals la presentació a Palma del seu llibre de memòries 'Amb C de Catalunya'.