Menorca acull aquest dissabte un acte en record de Joan F. López Casasnovas

La família de Joan F. López Casasnovas, que va morir el passat 19 de juliol, ha organitzat un acte de comiat destinat als amics i a les persones que valoren la seva aportació cultural, social i política. Serà aquest dissabte, a partir de les 19.30 hores, a la pedrera de l'amfiteatre de Lithica de Menorca.

Tal com ha publicat Menorca.info, la seva vídua, Mercè Orleans, ha explicat aquesta setmana que no és un homenatge, que no correspon organitzar a la família, sinó un comiat entre amics, en un acte obert a tothom.

Així, l'acte serà conduït per membres de la família que donaran pas a diferents intervencions. El record de la seva obra literària i el seu camí de poeta correspondrà a Francesc Florit Nin i Pere Gomila. La projecció exterior de Joan F. López la recordaran Rafael Ribó i Sara Casero. I correspondrà a Maite Salord i a Jaume Mascaró valorar el seu compromís amb el coneixement, l'ensenyament i la literatura.

L'acte, que s'espera que tengui una durada d'una hora, aproximadament, comptarà amb una part musical. Els cantants i compositors Maria Àngels Gornés i Guiem Soldevila interpretaran algunes peces, especialment aquelles que van musicar amb lletra poètica de Joan F. López Casasnovas.

La mort sobtada de López Casasnovas, amb 69 anys, va causar un gran impacte a Menorca i la resta de les Balears i una resposta molt nombrosa de reconeixement a la seva activitat intel·lectual i política des de la Transició espanyola.