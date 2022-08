[VÍDEO] Rosalía estrena el vídeo enregistrat al Portitxol de Palma i hi llueix una camiseta de 'Mallorca'

L'artista catalana de fama internacional, Rosalia, ha estrenat aquest dimecres el seu nou vídeoclip de la cançó 'Despechá' que es va enregistrar el passat 30 de juliol a la platja del Portitxol de Palma.

'Despechá' és el primer tema que publica des del llançament de l'àlbum 'Motomami' i ha estat un dels més populars en la recent gira de Rosalia titulada 'Motomami World Tour'.

El vídeo ha estat dirigit per Mitch Ryan i s'hi pot veure rosalia conduint una llanxa tipus zodiac abillada amb una camiseta negra on hi diu en lletres blanques 'Mallorca'.