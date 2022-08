Son Espases preveu tractar amb teràpies avançades entre 20 i 25 pacients amb malalties oncohematològiques cada any

El Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Universitari Son Espases preveu tractar amb teràpies avançades CAR-T entre 20 i 25 pacients amb malalties oncohematològiques cada any. Aquest mes de juny passat el Ministeri de Sanitat va incorporar aquest hospital, juntament amb altres 13 hospitals d e l'Estat, a la xarxa de centres acreditats per oferir teràpies avançades CAR-T.

L’autorització ha estat possible gràcies a la llarga experiència de l’Hospital en el trasplantament al·logènic i en l’obtenció de l’acreditació JAICE en el trasplantament de progenitors hematopoètics. L’ús d’aquestes teràpies situa Son Espases com un dels hospitals de l’Estat referents en la medicina d’avantguarda.

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada de la cap del Servei d’Hematologia de Son Espases, Antònia Sampol, ha visitat avui matí el gabinet on es du a terme el procediment, juntament amb els laboratoris del Servei i la unitat d’hospitalització. L’han acompanyada el director general de Prestacions i Farmàcia, Nacho García; el subdirector d’Hospitals i Salut Mental del Servei de Salut, Francesc Albertí, i el director gerent de Son Espases, Josep Pomar.

La teràpia CAR-T utilitza el sistema immune del pacient i consisteix a extreure cèl·lules immunitàries del pacient, que es modifiquen genèticament en el laboratori i després se li infonen per tal que ataquin les cèl·lules canceroses.

De moment, aquesta teràpia està indicada per a pacients amb limfomes i leucèmies agudes limfoblàstiques refractàries en què els tractaments han fallat, fins i tot el trasplantament. Es preveu, però, que en els pròxims mesos se n’ampliïn les indicacions per a malalties com el limfoma de cèl·lules del mantell, el limfoma fol·licular o el mieloma múltiple.

Menys efectes secundaris per al pacient

La immunoteràpia cel·lular amb CAR-T és una passa important perquè permet tractar específicament el tumor dirigint el sistema immune del pacient mateix per erradicar el tumor, sense els efectes secundaris de la quimioteràpia sobre els altres òrgans i teixits, és a dir, amb menys efectes secundaris per al pacient. A més a més, és una teràpia disruptiva i ofereix possibilitats terapèutiques i de curació en patologies i situacions en què les teràpies convencionals de què disposam ara com ara han fallat.

Coordinació per garantir l’accés i l’equitat

D’ençà que es posà en marxa el Pla per a l’Abordatge de les Teràpies Avançades en el Sistema Nacional de Salut (SNS) el novembre de 2018, les comunitats autònomes han hagut de crear circuits per poder derivar els pacients candidats a aquestes teràpies als primers 10 centres que es van autoritzar en 2019 per poder aplicar-les, d’acord amb els principis d’eficiència, seguretat i equitat.

A les Balears, com en altres comunitats autònomes, també es va posar en marxa la Unitat d’Abordatge per a les Teràpies Avançades, per tal de crear els circuits adequats per garantir l’accés dels pacients. En aquest sentit, Son Espases va ser designat l’hospital de referència per a la coordinació autonòmica i per poder aplicar la teràpia CAR-T.

Des de l’aprovació de les teràpies avançades, a les Illes Balears s’han derivat ja 20 pacients i a Son Espases s’ha fet ja el seguiment a tots aquests pacients que s’han tractat a la Península. En la convocatòria de novembre de 2021, el Ministeri ha designat 14 hospitals més en tot l’Estat que compleixen les condicions necessàries per poder dur a terme aquests tractaments.

Un d’ells és l’Hospital Universitari Son Espases, gràcies a l’esforç del personal del Servei d’Hematologia per aconseguir les acreditacions i els estàndards de qualitat i excel·lència que marquen les societats científiques tant en l’àmbit europeu com estatal, com són l’acreditació JACIE-CAT i també les autoritzacions de la indústria farmacèutica per als dos CAR-T aprovats fins ara, Yescarta i Kymriah, juntament amb una inversió en renovació tecnològica de quasi 160.000 €.

Això vol dir que el Servei d’Hematologia de l’Hospital Son Espases, amb tot un equip multidisciplinari de professionals, tant metges com infermeres de diferents serveis de l’Hospital (Farmàcia, Cures Intensives, Neurologia, Immunologia, etc.), està en condicions de fer tot el tractament i seguiment dels pacients i evitar així el desplaçament a la Península i les incomoditats que suposa per a ells i els seus familiars.

Des de gener de 2022 s’ha iniciat la primera fase del procediment, que consisteix en la recollida de les cèl·lules al pacient (limfoafèresis) en 4 pacients a Son Espases, perquè la indústria farmacèutica les pugui modificar.

L’autorització del Ministeri de Sanitat per a l’ús de teràpies avançades suposa el reconeixement del Servei d’Hematologia de Son Espases com un servei capdavanter a l’Estat. Fins i tot es poden arribar a derivar pacients d’altres comunitats autònomes per tractar-los a Son Espases. A més, permetrà participar en projectes de recerca dins d’aquest àmbit juntament amb hospitals de referència.

El Servei d’Hematologia ha creat una unitat específica formada per un equip de professionals multidisciplinari i altament qualificats per dur a terme aquests tractaments.

En un futur no molt llunyà es preveu tractar tumors sòlids com el càncer de mama o el glioblastoma amb aquestes teràpies avançades, la qual cosa contribuirà a millorar la vida dels pacients.