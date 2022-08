Manel, Nil Moliner, Miki Núñez, Joan Dausà, Ramon Mirabet i Oques Grasses, entre les actuacions del Menorca Music Festival

Manel donarà aquest divendres el sus al Menorca Music Festival, que es prolongarà fins al 13 d'agost en el recinte firal des Mercadal i que se celebrarà després de dos anys de cancel·lacions a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

Des de l'organització han destacat que uns altres dels concerts del festival seran a càrrec de Rosario, Nil Moliner, Miki Núñez o Joan Dausà. Per part seva, un triple concert de la La Love You, Ramon Mirabet i Oques Grasses, posarà punt final a la primera edició del festival.

A més, han puntualitzat que aquest divendres, abans de l'actuació principal, els assistents podran gaudir del concert del duo barceloní Sons of Med, que presentarà el senzill 'Bonic' en la zona de foodtrucks i, a més, podran visitar un mercat de productes d'artesania local. Després del concert, podran quedar-se dins del recinte en la zona de barres, on hi haurà música i servei de bar.

Després d'aconseguir el número 1 en les llistes de vendes amb 'Per la bona gent' i convertir-se en l'únic artista que l'aconsegueix quatre vegades consecutives amb discos cantats en català, Manel van començar una gira que va ser interrompuda per la pandèmia. «Lluny d'acomodar-se, la banda barcelonina va tornar als escenaris a mitjan 2020 amb el millor espectacle de la seva carrera i va aprofitar per a rematar tres cançons inèdites», han assegurat els organitzadors.