'Silenci', la nova cançó de Valtònyc: «Ja són cinc hiverns i cap estiu. Sempre està més trist qui més somriu...»

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha publicat una nova cançó aquest dilluns. El nou tema es titula 'Silenci' i és una balada-rap que parla sobre l'exili i la mort.

«Em volen mort i no és fàcil matar algú que no acaba d’estar viu. Ja són cinc hiverns i cap estiu. Sempre està trist qui més somriu, qui menys ho diu, per sentir vida, camina, trepitja caliu», canta el mallorquí exiliat a causa de la persecució políticojudicial de l'Estat espanyol.

'Silenci' ha estat enregistrada, mesclada i masteritzada pel mateix Valtònyc que treballa des del seu exili a Brussel·les.