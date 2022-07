[VÍDEO] Miquela Lladó: «La nostra música popular i tradicional té molt bona salut gràcies a moltes dones joves que ho fan molt bé»

La cantant, Miquela Lladó, és la protagonista d'un nou lliurament de la secció De Cult de l'espai transmèdia OnadBalears, en la qual repassa les principals qüestions relacionades amb la musica popular i d'arrel.

En primer lloc, Lladó explica que «La nostra música popular i tradicional té molt bona salut perquè ja venia d'enrere i hi ha moltes ganes de festa i de treballar i reinventar la música i el ball.

Lladó repassa la trajectòria de Música Nostra i explica que «actualment a les ballades ja venen els fills o els nets de les persones que hi venien al principi».

Sobre la seva carrera en solitari explica que actualment treballa musicant poemes: «fins ara he musicat gent que ja no hi són, però m'agradaria investigar els poetes joves, és una mica més difícil perquè en general no fan una poesia clàssica, però hi ha un gran potencial i ho vull provar».

La cantant es mostra a favor de que es conreïn tots els estils musicals en la nostra llengua i destaca que «estan sortint projectes i veu molt guapos».

Podeu seguir l'entrevista completa en el següent vídeo: