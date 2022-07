Ses festes de Campos (2022). Quan som marispammers

Abans de res vos vull demanar disculpes perquè vos he colat un poc de publicitat. Em sap greu i no crec que torni a passar, però ara mateix, som a un lloc que no endevinaríeu mai fent aquesta crítica (i amb el cap a una altra banda). Clar, estam de preparatius per tot el que volem fer a ses festes de Campos (Campos de Mallorca que diria qualcú).

Divendres 5 d’agost anirem amb sa colla de Moixa Mental a ensenyar-vos part del que feim, a xerrar, menjar i beure amb vosaltres (si veniu, clar) i dilluns 8, sa mateixa guarda, farem tota una presentació de l’aplec anual de Cerebreco. Hi haurà un poc de tot, llegirem, riurem, potser vos ballarem (dependrà del nombre de cerveses que duguem). Tot és amb entrada lliure (només vos haureu de pagar sa menjua i sa bebjua (bebua? Bebersi?).

On? Direu, a l’Hotel Segles han estat tan amables de deixar-nos el seu pati. Teniu més informació al web de Moixa Mental. Vos hi esperam.

Ses festes vos agradaran si sou de poble. No vengueu si vos agrada l’infumable d’en Tom Hanks, el tocat d’en Nicolas Cage o l’inaguantable d’en Tom Cruise.

■■■■□ Humor

□□□□□ Masclisme

■■■□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■■■ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat