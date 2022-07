Pep Sala (SAU30): «Històricament, sempre ens fa molta il·lusió venir a Mallorca»

Pollença es prepara per rebre, el pròxim divendres 29 de juliol, el concert de SAU30, Xanguito i Sa Cabra que Sopa a Escarrintxo. El mític grup de música català torna a Mallorca per segona vegada des del seu canvi de nom i actuarà per primera vegada a Pollença.

El seu fundador Pep Sala ha assegurat a ONA Mediterrània que «històricament, ens fa molta il·lusió venir a Mallorca, ja que ha estat un lloc molt important per SAU» i recorda amb nostàlgia que a l'any 91 arrancaren la seva gira a sa Pobla.

SAU30 arriba a Mallorca per presentar el seu nou disc '1001 nits i uns quants dies', un disc que, en paraules de l'autor, no tenien previst fer i que la pandèmia els va empènyer a produir-lo.

Sala s'ha mostrat molt satisfet i orgullós de compartir escenari amb els dos grups mallorquins i ha reclamat que encara falta molt de camí per recórrer pel que fa a crear un circuit musical que faci arribar els grups mallorquins a Catalunya. «Al Principat haurien de conèixer més els grups de la nova onada de música mallorquina».