Els concerts del 'Treu la llengua' tornen a totes les illes

La Direcció General de Política Lingüística organitza, per segon any consecutiu, juntament amb Joves de Mallorca per la Llengua, CFSM Formentera, l'Institut d'Estudis Eivissencs, Vuit d'Agost, + que Música, els ajuntaments i els consells, els concerts del 'Treu la llengua', que tendran lloc aquest estiu a les Illes Balears. Enguany s'ha volgut donar protagonisme als grups illencs. L’objectiu d’aquests concerts és apropar la llengua catalana a la gent jove en un entorn de lleure i posar en valor la música en català.

El primer dels concerts es va fer el 9 de juliol a Mallorca (Inca) i va comptar amb les actuacions d’Amulet, Reïna, Escarràs i Plan-et. El següent tendrà lloc el dia 4 d’agost a Formentera (Sant Francesc), on actuarà Rudymentari. El 20 d’agost es farà el de Menorca (Ciutadella), amb la participació de Suc i Sopes, Rudymentari i Pèl de Gall. El darrer concert serà el 21 d’agost a Eivissa (Sant Agustí des Vedrà), on actuaran O-Erra i Rels.

La iniciativa és una col·laboració del Govern amb institucions i entitats de cada illa. En el cas de Mallorca, s’ha organitzat amb Joves de Mallorca per la Llengua; a Formentera, amb el Consell Insular de Formentera i la Comissió de Festes de Santa Maria; a Menorca, amb el Consell Insular de Menorca, l’Ajuntament de Ciutadella i l’associació + que Música, i, a Eivissa, amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, l’Associació Vuit d’Agost i l’Institut d’Estudis Eivissencs. Tots els concerts han comptat també amb la participació d’altres entitats.

La directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, ha destacat que enguany els concerts s’han programat amb la voluntat de promoure la música feta en català a les Illes Balears: «Hem volgut donar l’oportunitat als grups locals de donar-se a conèixer i afavorir l’intercanvi musical i la mobilitat entre illes». A més, també ha incidit en la importància d’implicar els joves en l’organització d’aquests concerts per fomentar la llengua i la cultura.

Amb la intenció de divulgar l’oferta musical en català de les Illes Balears i connectar-la amb el públic, la Direcció General de Política Lingüística també disposa d’Ib-musicat (ib-musicat.cat), una base de dades d’intèrprets i grups musicals en llengua catalana de les Illes Balears, consultable en línia.