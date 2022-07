Miquel Brunet presenta el seu disc més arriscat: 'La llei d'Ohm', «una oda electrònica a la ximbomba»

Miquel Brunet publica aquesta setmana el seu nou disc 'La llei d'Ohm' que, en paraules del compositor, és «una oda electrònica a la ximbomba i a la resistència». Es tracta d'un disc audaç que connecta els circuits electrònics dels sintetitzadors analògics amb la ximbomba, sota un concepte inherent a ambdós mons: la resistència. En una clara determinació de defugir dels instruments de tecnologia digital l'autor ens ofereix un passeig per l'electrònica analògica, supeditant-la al batec rítmic-sonor d'uns dels instruments més resistents de la nostra cultura: la ximbomba.

Si la gran majoria de produccions de música electrònica es basen en ritmes o patrons de caixes de ritmes i seqüenciadors digitals, Brunet ha assignat aquest paper de motor rítmic a un instrument genuí, orgànic i vital que ens ha acompanyat des de temps immemorials que aconsegueix, en opinió del compositor, crear una espècie de 'mantra' hipnòtic que ens enganxa i sedueix.

Pel que fa a l'estructura, 'La llei d'Ohm' està dividida en 10 seqüències tal com indica el subtítol del disc, tot i que es presenta com una sola obra sense interrupcions. Cada 'Seqüència' respon a un estat d'ànim per expressar la solitud que es pateix des d'una cultura cada vegada més minoritzada i amenaçada. La Ximbomba representa simbòlicament la resistència al corrent, cada vegada més fort, de substitució cultural que practica la globalització.

L'autor ha interpretat tots els instruments, exceptuant la ximbomba i la veu, per als quals ha volgut comptar amb la participació de Biel Majoral, a alguns dels moviments de l'obra, i del glosador Macià Ferrer, que ha estat l'encarregat d'escriure els textos.

El dia 29 de juliol és el dia previst per a la sortida del disc. Recordem que el darrer treball de Miquel Brunet, 'Missa del descreure' es va publicar en disc l'estiu de 2020, un clam que ens convidava, segons el mateix Brunet, «a abraçar el saber i el pensar, en contra de l'obediència imposada per determinats estaments i institucions de poder, sobretot econòmics».

La presentació del disc, que tindrà lloc a la Clastra dels estudis ONA el dia 5 d'agost, comptarà amb la introducció de l'escriptor i músic manacorí Tomeu Matamalas, a més del mateix Miquel Brunet acompanyat de Biel Majoral i el glosador Macià Ferrer. Gairebé totes les places disponibles per assistir-hi estan ja pràcticament exhaurides.