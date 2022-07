Santanyí presenta l'edició de les obres guanyadores dels premis de narrativa, poesia i teatre

El municipi de Santanyí ha presentat els llibres guanyadors dels premis de narrativa, poesia i teatre, en el marc de les Festes de Sant Jaume.

Segons ha informat l'Ajuntament de Santanyí aquest diumenge, com ja és tradició en el marc de les Festes de Sant Jaume, el municipi ha presentat aquest cap de setmana l'edició dels llibres dels Premis literaris de la Vila de Santanyí.

La Casa de Cultura Ses Cases Noves ha estat el lloc triat per a poder tocar i fullejar per primera vegada el XXXVII Premi Bernat Vidal i Tomàs d'Antoni Nomen, 'Esquerpes o Bucòliques'; 'El bosc de la vampira' de Joan Deusa, guanyador de la cinquena edició del Premi Antoni Vidal Ferrando; i 'Zona Inundable' de Marta Barceló, que es va emportar la primera convocatòria del Premi de Teatre Vila de Santanyí. L'editorial santanyinera AdiA Edicions de Pau Vadell ha estat l'encarregada d'editar els tres volums.

Tant la regidora de Cultura, Ricarda Vicens, com la batlessa de Santanyí, Maria Pons, han destacat la seva satisfacció per poder tornar a celebrar l'acte de presentació dels llibres guanyadors dels premis literaris del municipi.

Des de l'Ajuntament també s'ha volgut destacar la «bona salut» de la cultura en el terme i d'aquests premis literaris, i com la cultura «és i continuarà sent un pilar fonamental de la societat santanyinera».

Enguany, el nombre d'obres presentades havia arribat a 126 entre els tres guardons. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí va rebre 53 manuscrits per al Bernat Vidal i Tomàs, 33 per a l'Antoni Vidal Ferrando, i pel premi que s'estrenava enguany, el de la modalitat de teatre, en va rebre 40 textos.

La regidora Vicens ha destacat la participació en els premis, així com la qualitat de les obres. També ha volgut deixar constància de l'esforç que fa e Ajuntament de Santanyí. "Haver rebut tantes obres ens dona a entendre que Santanyí es col·loca un any més com a referent de la cultura i la llengua, i això ens omple d'alegria. La regidoria de Cultura fa molta feina perquè el municipi estigui viu i sigui actiu amb temes culturals, i tenir més de 120 obres candidates als premis literaris és un gran exemple. Sobretot si tenim en compte que ha estat la primera convocatòria de la modalitat de teatre", ha emfatitzat.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha tancat l'acte donant l'enhorabona als guanyadors, agraint la participació de tants candidats, i també donant les gràcies a tots els qui contribueixen al fet que els premis siguin una realitat, i a tots els qui mantenen viva la vida cultural del municipi.