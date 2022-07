Pau Franch (O-Erra): «El Canet Rock demostra que els grups mallorquins poden estar a l'altura de qualsevol festival»

Pau Franch és el cantant del grup O-Erra. El grup manacorí debutà el 2018 amb el disc 'Carretera i manta' i ha progressat constantment fins que el passat 2021, amb la presentació d''Imaginari', el grup va ser guardonat amb el 'Millor artista' i el 'Millor disc de rock' en els Premis Enderrock de la música balear 2021.

Estau molt il·lusionats per participar en un festival com el Canet Rock?

Òbviament, el fet que es munti un festival d'aquestes dimensions aquí és una cosa extraordinària, és a dir, si que s'havia vist amb el Mallorca Live o Sa Mobo, que és un festival que cada any es va fent més gran, però d'única i exclusivament de música en Català no s'havia vist mai.

Durant els darrers anys heu crescut molt, encara teniu qualque setmana lliure?

El juliol ha estat bastant intens, tots els caps de setmanes hem tengut concerts i l'agost sembla que serà igual, és a dir, que estam molt contents perquè en aquest estiu que pareix que les revetlles tornen a ser el que eren abans, pareix que així i tot, s'està continuant apostant, per part de molts d'ajuntaments per contractar grups que facin les seves pròpies cançons en català, i això és molt d'agrair.

A Mallorca ja veim que vos va molt bé, però vos costa molt sortir a Catalunya o al País Valencià?

I tant, aquesta és l'assignatura pendent, és a dir, aquí, a Mallorca tenim el camí fet, com aquell que diu, però sí que encara falta molta feina pel que fa a la projecció a fora. No només per part nostra, perquè nosaltres som els primers interessats, no obstant això, també per part de programadors de Catalunya i del País Valencià per generar aquest interès i s'animin a conèixer els grups que tenim aquí. I no només nosaltres perquè ara mateix a Mallorca hi ha una proliferació de grups d'una qualitat immensa i, tot i que s'està començant a generar interès d'un caire més alternatiu, més indie, però per la música més comercial on entraríem nosaltres o Xanguito, encara falta que es pugui veure que a Mallorca també tenim aquesta mena de música que encaixaria a dins moltíssims festivals d'arreu dels Països Catalans. Jo crec que, en part, la intenció del Canet Rock, o un dels motius pel qual s'ha muntat a Mallorca, és per demostrar que aquí també tenim grups que poden estar a l'altura a festivals així.