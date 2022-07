Bum Ditty, Catalina Marraixes i Joana Dark, finalistes del Concurs Sons de la Mediterrània 2022

Les propostes Bum Ditty, Catalina Marraixes i Joana Dark han estat triades com a finalistes del XV Concurs Sons de la Mediterrània. La final de celebrarà el dijous 6 d’octubre a la Taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa.

Donada la baixa participació d'aquesta edició (21 candidats), els membres del jurat varen decidir convidar altres propostes –entre elles, Joana Dark– per a la selecció definitiva, i també es va decidir deixar la final en 3 participants.

Bum Ditty

El projecte va néixer com a duet amb Joana Gumí (violí) i Ned Somerville (banjo), centrats en l’estil old time, tradicional dels Apalatxes. Després d’ampliar la formació amb nous integrants, la seva idea és difondre aquest estil, que tradicionalment s’interpreta amb banjo i violí, agafant una nova sonoritat.



Catalina Marraixes

Trio de cançó mediterrània d’autor nascut a Alzira que combina els sons de vent de metall amb instruments de corda típics de la rondalla valenciana, sintetitzadors, loops i gravacions de la natura. Les primeres cançons les varen reunir al treball 'Biologia' (autoeditat, 2021).



Joana Dark

La barcelonina Ariadna Rulló es va estrenar com a Joana Dark amb la intenció de transportar al present les cançons que van deixar constància del costumisme i les tradicions del segle passat. Sempre des de la visió de la dona, l’artista reinterpreta melodies tradicionals del Costumari de Joan Amades.



El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup Enderrock, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa i de la Generalitat de Catalunya, i s’adreça a grups i solistes emergents que presentin propostes de folk i músiques d’arrel de la Mediterrània. El guanyador del concurs obté com a premi la gravació, producció i promoció d'un disc en un estudi professional, una campanya de publicitat i la contractació als principals festivals i cicles de folk del 2023: Festival Internacional Tradicionàrius, Fira Mediterrània de Manresa, Circuit Folc, Música a la Vila del Vendrell, FIMPT de Vilanova i la Geltrú i Ethno Catalonia de Banyoles.



Fins ara, els guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània han estat la big band d'arrel mallorquina Grollers de sa Factoria (2008), el quartet Amansalva (2009), el grup de folk instrumental Tazzuff (2010), el grup de folk del Baix Llobregat RIU (2011), la colla grallera Els Laietans (2012), el grup de folk-jazz instrumental Inxa Impro Quartet (2013), el grup de folk-rock de l'Horta Mox (2014), el grup de folk festiu del Camp de Tarragona Roba Estesa (2015), el duet de gralla i acordió Criatures (2016), les explosives Balkan Paradise Orchestra (2017), la cantautora Clàudia Cabero (2018), el grup unipersonal La Companyia MINIMíssimA (2019) i, els més recents, el duo valencià format per la cantant Laura Esparza i el guitarrista i percussionista Carlos Esteban (2020) i la mallorquina Mar Grimalt, que com a guanyadora de l’any passat presentarà el seu nou treball a la propera edició de la Fira Mediterrània.