L'OCB de Manacor homenatjarà la figura del tenor Massanet

Bartomeu Josep Massanet (Manacor, 1856 – l’Havana, Cuba, 1908) va tenir una vida semblant a la de molts dels artistes que compartiren la seva època. De família benestant, partí de casa amb la mort de son pare i se n’anà a estudiar el Bel Canto a Ciutat. «A Palma, el mestre Joan Goula el sentí, quedà fascinat per la seva veu i se l’endugué a Barcelona», explica na Margalida Álvarez-Ossorio i Ferrer, que a més de comptar amb lligams familiars amb aquest tenor, és l’autora de la biografia 'Tenor Massanet, la veu de l’àngel' la qual l’OCB ha reeditat per a aquesta ocasió.

A Barcelona, el tenor Massanet hi perfeccionà el seu cant i, des d’allà, començà el seu periple per les òperes de tot el món. «Anà a Rússia, cantà a l’Scala de Milà, anà a Cuba tres vegades… tota una odissea musical, que no semblava feta a la mida de cap manacorí d’aquells temps».

A na Margalida, el llibre li va suposar en el seu moment dos anys de recerca documental. A les seves pàgines, s’hi poden trobar cartes, notes de viatge i fotografies del tenor d’una qualitat impecable, que fan del llibre en el seu conjunt, una autèntica joia.

Per a homenatjar la figura del tenor, l’OCB de Manacor ha organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manacor, un esdeveniment que intercalarà la veu i el piano del tenor Antoni Lliteres i el pianista Jesús Lopez Blanco, amb les paraules de na Margalida Álvarez-Ossorio i també del periodista Antoni Ferrer i Vallespir, avantpassat també del tenor Massanet.

L’OCB convida a acudir a aquest espectacle, que es portarà a terme el 26 de juliol a les 20.30 h a l’auditori del Conservatori de Manacor i del qual podeu aconseguir-ne les entrades de forma gratuïta a aquest enllaç.

Si n’estau interessats també podeu aconseguir la reedició del llibre 'Tenor Massanet, la veu de l’àngel', per un preu de 15€, enviant un correu a ocbmanacor@gmail.com o el mateix dia 26 de juliol en finalitzar l’espectacle.