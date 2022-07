Tomeu Coll participa en un festival de fotografia documental a Itàlia retratant els paisatges de Sant Jordi

El fotògraf mallorquí Tomeu Coll, de la mà de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), participa en el festival de fotografia Cortona On The Move amb 'Badlands'.

Segons ha informat la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Coll és beneficiari d'una ajuda de creació 2020 i 'Badlands', el seu projecte de fotografia documental, ha estat seleccionat en aquest festival italià.

D'aquesta manera, els directors d'enguany, Veronica Nicolardi i Paolo Woods, han triat l'obra entre els autors beneficiaris de les propostes de fotografia documental que obtengueren una ajuda a la creació 2020 atorgada per l'IEB. La col·laboració entre el festival i l'IEB s'inicià fa anys per mostrar el talent dels artistes i creadors de les Illes dins del programa del festival amb un entorn professional i especialitzat.

'Badlands' retrata el paisatge que envolta la barriada de Sant Jordi, que fa temps fou el graner de Mallorca. En el pròleg del catàleg publicat per l'editorial Kehrer, Coll diu que «viure en una ulla és un poc com donar l'esquena a la societat, o, fins i tot al món sencer. L'aïllament ens fa creure que tot allò que passa fora dels nostres límits és cosa d'un altre planeta».

«Fa més d'un segle, aquestes terres estaven plenes d'aigües estancades, naturalesa salvatge i mosquits portadors de malària. Els pirates no s'atrevien a penetrar en els aiguamolls, que encara avui tornarien a convertir-se en un pantà si no fos per l'asfalt que els manté a ratlla. A vegades sembla que ningú recordi com es va començar a habitar aquest lloc, o com l'ambició va inundar la terra de sal marina. Però és la gent que viu la que escriu la història. Són les seves cares les que il·lustren el passat amb menyspreu», assegura Coll.