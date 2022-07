Els Castellers de Mallorca participen a la Diada castellera dels Països Catalans

Els Castellers de Berga organitzen la Diada castellera dels Països Catalans que es durà a terme del 14 al 17 de juliol a Berga i Castellar del Riu.

Aquests municipis viuran actuacions de diferents colles representants del Principat, la Catalunya Nord, les Illes Balears i el País Valencià.

L'esdeveniment ha estat concebut entorn a l’Aplec del Pi de les Tres Branques i va ser un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius de 2022 impulsats per l’Ajuntament de Berga.

Els Castellers de Mallorca, una de les cinc colles participants

Junt als Castellers de Berga, Castellers del Riberal, Xics de Granollers i la Muixeranga de la Plana, els Castellers de Mallorca participaran en aquesta Diada.

Dijous, 14 de juliol, arribarà la primera colla a la ciutat de Berga: els Castellers del Riberal, provinents de Bao (Rosselló). Els de la Catalunya Nord compartiran assaig i sopar amb els Castellers de Berga, al Cine Catalunya.

Divendres, 15 de juliol, se’ls farà una visita guiada per Berga i, a l'horabaixa, hi haurà un assaig a la Plaça de Sant Pere. Dissabte al matí, arribaran a la ciutat els Castellers de Mallorca i la Muixeranga de la Plana. L’Ajuntament de Berga farà una rebuda institucional als representants de les formacions dels territoris dels Països Catalans. A les 17.30 hores, Diada castellera a Berga, a la Plaça dels Països Catalans, on també hi participaran els Xics de Granollers.

Diumenge, 17 de juliol, les formacions dels diversos territoris participaran al centenari de l'Aplec del Pi de les Tres Branques, al Pla de Campllong, a Castellar del Riu. L’arbre monumental és considerat un símbol de la unitat dels Països Catalans. Després del dinar al Cine Catalunya, les colles tornaran als seus territoris d’origen.