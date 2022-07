Els grans musicals de Broadway arriben dissabte a Inca

El pròxim dissabte, 9 de juliol, a les 20 hores, el Claustre de Sant Domingo d’Inca acull la producció musical teatralitzada 'Trossets de Broadway'. Aquest concert de comèdia-teatral està ambientat en els anys 30, 40 i 50, en què la música swing i el jazz estaven molts presents.

«Estam molt contents de poder dur aquest espectacle, fresc i dinàmic a Inca. El concert, amb músics i veus en directe, interactuant sempre amb el públic i cançons coreografiades interpretades en català, castellà i anglès, ens permetrà gaudir d’un trosset de Broadway a la nostra ciutat», assenyala la regidora de Cultura, Alice Weber.

'Trossets de Broadway' disposa d’una posada en escena senzilla i efectiva, amb canvis de vestuari a l’escenari, acompanyats d’elements d’atrezzo i petites escenes que enllacen a la perfecció els diferents musicals que es van desenvolupant. Així doncs, durant l’actuació, cançons dels grans musicals com 'Singing in the rain', 'Cabaret', 'Chicago', 'Anything goes', 'La La Land' i molts més, ens transportaran al West End i al Broadway d’aquells anys.