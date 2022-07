[VÍDEO] La Mobofest llança nou vídeo promocional: 'Tornam a la Mobo'

Com és costum cada any, des del festival Mobofest enregistren un vídeo promocional en forma de petit curtmetratge. Enguany, es tracta de la continuació de la història de l'any passat on dues al·lotes es varen conèixer a un famós restaurant mallorquí i varen anar a la Mobo juntes. Ara es retroben després d'un any sense veure's i, per casualitats, tornen a la Mobo.

El festival Mobofest se celebrarà els dies 29 i 30 de juliol a Lloret de Vistalegre. Enguany hi participaran bandes internacional com els noruegs Kakkmaddafakka i els irlandesos Villagers. També hi seran presents bandes estatals com Mishima, Ginestà, Cariño i Lildami. Les bandes illenques seran Saïm, Go Cactus, Clara Ingold, Mar Grimalt, Cercle, Salvatge Cor, Verlaat, Escarràs, Plan-ET, Papa Topo, Aina Tramullas, Jansky, Paula Serra i Rosana Nunn.