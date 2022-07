Pedra Viva presenta una proposta trencadora que posa cara a cara la tradició i l’actualitat: Arkano vs. glosadors

Aquest divendres, 8 de juliol, a les 21 hores Pedra Viva estrena el seu onzè programa amb una proposta que mesclarà, en un mateix espai, dues disciplines artístiques diferents basades en la improvisació musical. Un vespre en el que podrem gaudir d’un encontre entre el rap i la glosa, entre la tradició i la contemporaneïtat. El polígon de Ciutadella, un dels espais nous d’aquesta edició, acollirà el gran artista de rap i d’improvisació alacantí Arkano i a dos glosadors menorquins, Vicenç Marí i Joan Moll, que protagonitzaran el vespre amb una batalla de galls.

Arkano, un alacantí de renom

Arkano és un artista de renom en el món del rap i de la improvisació que compta amb premis com 'Campeón Internacional de la Red Bull Batalla de Gallos 2015' o el Record Guinness Mundial d’improvisació de rimes sense aturar. Considerat un dels millors freestylers a nivell mundial, ha col·laborat amb programes com La Voz Kids (Antena 3), Late motiv (Movistar+), Yu no te pierdas nada (Europa FM), La Ventana (Cadena Ser) o MasterChef Celebrity España, i amb artistes reconeguts com Alejandro Sanz, Melendi, Rosana, Love of Lesbian o Café Quijano. A banda de ser conegut per les seves impressionants improvisacions, també té èxit amb els seus propis temes i fins i tot té un programa propi: Proyecto Arkano (TVE).

Glosadors menorquins

La glosa és una tradició viva ben coneguda pels menorquins i que, com a símbol d'identitat, Pedra Viva sempre vol potenciar i visibilitzar. Vicenç Marí i Joan Moll són dos dels més destacats glosadors menorquins que dominen aquest gènere de poesia improvisada basada en la confecció de versos amb llenguatge popular menorquí.