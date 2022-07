SimfoVents torna al Castell de Bellver amb el seu Cicle d'Estiu

SimfoVents no faltarà enguany a la seva cita anual amb el Castell de Bellver, on la Banda Municipal de Palma presentarà un Cicle d'Estiu que comença aquest divendres amb el concert titulat Made in Mallorca i que acabarà dia 29 de juliol amb la celebració dels 200 anys d'existència de la Banda de Música de Felanitx.

«La programació que SimfoVents Palma presenta per al Cicle d'Estiu al pati del castell de Bellver es caracteritza per la varietat i un marcat caràcter autòcton», ha explicat el director de SimfoVents, Francisco Valero-Terribas, a més de destacar la participació en el cicle del clarinetista Pascual Martínez, «un referent internacional que torna a la seva terra per a aquesta actuació». També actuarà amb la Banda Municipal Mark Kilian, una figura de la música audiovisual, que a més de dirigir interpretarà instruments ètnics. «A més, commemorarem el 200è aniversari de la Banda de Música de Felanitx i tampoc no mancarà la música universal al costat de la més tradicional i de caràcter mediterrani», ha afegit Valero-Terribas.

Cicle d'Estiu:

Concert I: Made in Mallorca. Divendres 1 de juliol a les 20.30 h

Concert II: Danses del món. Divendres 8 de juliol a les 20.30 h

Concert III: La música de Mark Kilian. Divendres 15 de juliol a les 20.30 h

Concert IV: Racons estiuencs de la Mediterrània. Divendres 22 de juliol a les 20.30 h

Concert V: 200 anys de música a Felanitx. Divendres 29 de juliol a les 20.30 h