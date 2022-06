El llibre 'Flora medicinal dels Illes Balears', editat per la UIB, guardonat amb el premi a l'obra millor editada

El llibre 'Flora medicinal dels Illes Balears', editat per la Universitat de les Illes Balears, ha guanyat el premi de la Unió d'Editorials Universitàries a l'obra millor editada.

El llibre de Carles Amengual ha estat guardonat «per l'ambició del projecte, la seva exhaustivitat i el detall de l'addenda de vint làmines editades amb exquisidesa», segons el jurat.

El jurat dels XXV Premis d'Edició Universitària ha estat integrat per Núria Azancot, cap de redacció del Cultural del Espanyol; Jorge Carrión, escriptor i crític literari; Manuel Rodríguez Rivero, crític cultural; Luis Felipe Torrente, director de The Conversation; i Jacobo Sanz Hermida, director d'Edicions Universitat de Salamanca, que ha actuat com a secretari.

'Flora medicinal dels Illes Balears'

En aquesta obra de Carles Amengual s’inclouen les 662 plantes medicinals de les Illes Balears que han estat referenciades en la literatura científica. De cadascuna d’elles s’analitzen la sinonímia i les denominacions populars, la descripció botànica, l’hàbitat, la composició química, les parts utilitzades, l’acció farmacològica, l’ús terapèutic i la comparació en les farmacopees aiurvèdica, tibetana, xinesa, filipina, marroquina, mexicana i homeopàtica.

S’han analitzat els estudis sobre flora medicinal del temps dels clàssics grecs i llatins -Hipòcrates, Teofrast, Galè, Dioscòrides, Plini-, àrabs -Ibn Sina-, i de la flora medicinal balear, medievals i moderns fins al segle xxi -des de Ramon Llull fins a Brotat et Terrers, Cursach i Arguimbau, Barceló i Combis, Bianor, Palau i Ferrer, Bonafè i Barceló, etc.

També s’ha recollit la presència d’aquestes espècies en la literatura i cultura popular -les plantes de les rondalles mallorquines i de Ramon Llull han format dos llibres publicats a part.

El lèxic popular, de gran riquesa, suma 3.626 noms i 3.027 gloses i refranys en llengua catalana que fan referència a les 662 plantes medicinals estudiades.

La part gràfica correspon a les fotografies de l’Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de la UIB i la col·lecció d’aquarel·les, a les artistes Irene Mulet i Judit Morales.