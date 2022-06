[VÍDEO] L'Escola Municipal de Mallorquí estrena el tercer rap dedicat a paraules en desús

L’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor presenta el tercer dels sis vídeos de rap creats expressament pels infants que participaren en el taller de rap en català que es va dur a terme la tardor passada a mans del raper Rafel Swing.

En aquesta ocasió, Miquel Morey Perelló, d’onze anys, ha escrit i interpreta la lletra del rap amb deixondir i tenir seny, que corresponen als mesos de maig i juny del calendari que l’Escola ha dedicat enguany a les paraules en català en desús.

L'objectiu d'aquest projecte és doble. Per una part, conscienciar que qualsevol manifestació artística i creativa es pot fer en català, ja que sovint les influències musicals i artístiques arriben en una altra llengua als infants i adolescents a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. I d’altra banda, recordar que les paraules no moren per si mateixes sinó que la seva vida depèn de l’ús que nosaltres en facem.