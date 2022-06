Es Baluard acull la performance 'True feminism is trans-inclusive'

Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma presenta la tercera acció del cicle de performance '[Comfort (Voyeur) Control]', vinculat a l’exposició 'Personae. Màscares contra la barbàrie'. El programa, comissariat per Tolo Cañellas, torna amb 'True feminism is trans-inclusive' d’El Palomar, que proposen una acció emprant els llenguatges de la reivindicació política a través de mitjans típicament artístics com la serigrafia, creant diferents pintures portàtils per inserir-les temporalment a l’espai museístic d’Es Baluard Museu.

Durant la performance, que tendrà lloc el dimecres 29 de juny i serà de caràcter duracional, el col·lectiu se situarà, com a dues empleades més, a les sales de l’exposició durant una jornada d’obertura del Museu i hi circularà amb les pancartes. Entre les 18:30 i les 19 h hi haurà el tancament final de l’acció amb la intervenció dxls artistes i la directora d’Es Baluard Museu, Imma Prieto.

A més, degut a la festivitat de Sant Pere, el Museu celebra una jornada de portes obertes per la qual l'entrada serà gratuïta durant tota la jornada.

«Després de començar respirant amb Itziar Okariz, per a prendre consciència i continuar, equilibrant el masculí/femení amb Susy Gómez, en aquesta tercera intervenció, El Palomar, prendrà la sala expositiva per a reivindicar que el veritable feminisme és transinclusiu. A diferència de les dues anteriors, aquesta performance, es desenvoluparà durant la jornada. Rafa i Mario ocuparan l'espai amb els seus cossos i amb unes pancartes, creades específicament per a l'acció, canviant-les d'ubicació al llarg de tot el dia», explica Tolo Cañellas.

'[Comfort (Voyeur) Control]' es va iniciar el desembre del 2021 amb l’artista Itziar Okariz i continuà el febrer amb Susy Gómez. Un total de sis artistes i col·lectius integren la proposta i pròximament participaran Fito Conesa, Isabel de Naverán i Antoni Hervás.

Aquest programa forma part de les activitats paral·leles de l’exposició de Col·lecció, juntament amb l’obra de teatre inèdita dirigida pel creador nord-americà Robert Wilson que s’estrenarà el mes d’octubre de 2022.

L'exposició 'Personae. Màscares contra la barbàrie', comissariada per Imma Prieto, estructura i defineix la Col·lecció a partir d’una línia d’investigació centrada en el cos humà, entès com a reflex de les situacions sociopolítiques de diferents contexts. A més, ens acosta a la construcció de la identitat a partir de la relació entre cos, subjecte i imatge.

La proposta, que es pot visitar a l’Espai C del Museu fins al 8 de gener de 2023, compta amb la col·laboració especial de Robert Wilson, a partir d’una relectura de l’Ubu Roi d’Alfred Jarry i Joan Miró.