[VÍDEO] Pere Fullana: «En comptes de fer el 'paripé' amb 40 Principales i 'gilipollades pijes', el Govern hauria de crear un circuit cultural entre Illes»

Pere Fullana Mas (Manacor, 1961) és director de teatre. Va ser un dels fundadors, el 1983, del grup Iguana Teatre. És patró vitalici de la Fundació Teatre del Mar de Palma.

L'any1985 començà la seva carrera en la direcció escènica amb més de 40 obres teatrals, algunes de les quals han rebut el reconeixement del públic i la crítica. Compagina la direcció teatral amb la traducció i adaptació d'autors propis i universals i la seva carrera com a autor dramaturg.

Pere Fullana és el protagonista de la secció De Cult de l'espai transmèdia Ona dBalears.

Fullana explica que el món del teatre de les Illes Balears viu un bon moment en la part creativa: «estam en un moment molt bo, molta gent jove que s'expressa a través del teatre».

Pel que fa al públic, Fullana analitza que «abans de la pandèmia hi havia una efervescència, però la pandèmia la va frenar i ara hi ha un retrocés quant al nombre d'assistents al teatre» i puntualitza que «el retrocés és a nivell mundial».

Fullana també declara que «cada vegada hi ha més llocs de gestió i cada vegada hi ha menys persones preparades per ocupar-los» i el missatge cap a les institucions és clar i contundent: «En comptes de fer el 'paripé' amb 40 Principales i 'gilipollades pijes', el Govern hauria de crear un circuit cultural entre Illes».

Fullana també comenta la necessitat d'articular un circuït a nivell de Països Catalans: «la manera de vertebrar-nos com a país és construir una xarxa de connexions emocionals, de xarxes de complicitats» però lamenta que «això políticament no interessa. No hi ha una voluntat real de vertebrar el país».

