L’andorrana Teresa Colom substitueix Vicenç Villatoro al capdavant de la Fundació Ramon Llull

L’andorrana Teresa Colom serà la nova directora de la Fundació Ramon Llull, en substitució de Vicenç Villatoro, segons ha informat el Govern d’Andorra en relació amb la reunió del patronat d’aquest dijous.

En la reunió s’ha aprovat el pressupost per al 2022 i els càrrecs del patronat i de direcció, i s’ha ratificat la creació d’un comitè executiu que impulsi l’activitat de la fundació. Colom és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, i va decidir fa anys dedicar-se a l’activitat literària a temps complet.

El 2016 va guanyar el premi de narrativa Maria Àngels Anglada per ‘La senyoreta Keaton i altres bèsties’, i segons la ministra de Cultura i Esports andorrana, Sílvia Riva, «és una persona que coneix l’activitat de la Fundació i que hi pot aportar una visió nova per fer-la créixer i donar visibilitat a tots els territoris».

En la reunió hi han participat, el cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; i la directora general de Cultura del Govern de les Illes, Catalina Solivellas, en representació de la presidenta Francina Armengol.

També el director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda; el president de la Xarxa de Ciutats Valencianes i batle d’Alzira, Diego Gómez; i la directora de Promoció Cultural d’Andorra, Montserrat Planelles.