Centenars de persones es donen de baixa de Netflix per Sant Joan

Centenars de persones han acordat aquest dijous per donar-se de baixa de la plataforma de continguts audiovisuals, Netflix, perquè no té els seus continguts en català.

A través de les xarxes socials, s'ha compartit durant els darrers dies un cartell que incita a la gent a què aquest 23 de juny, dia de la revetlla de Sant Joan, es donin de baixa de la plataforma, ja que Netflix només té un 0,5 per cent dels seus continguts en català.

El cartell compartit anuncia que «davant el seu menyspreu a la llengua catalana, la revetlla de Sant Joan fem foc nou contra Netflix!» i la campanya demana que els usuaris comparteixin la seva baixa amb l'etiqueta #NetflixEnCatalà.

Els usuaris denuncien que la plataforma no ofereix ni totes les versions doblades en català existents, ni tan sols els subtítols.

Sempre trio entre les plataformes / empreses que respecten el català; condició sine qua non.

Fins que no hi hagi #netflixencatala no hi cap la possibilitat que m'hi subscrigui. @netflix @mantincelcatala@CarmeJunyent @llenguacat