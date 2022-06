Carles Rebassa guanya el Premi de Poesia Sant Cugat en Memòria de Gabriel Ferrater

El poeta mallorquí, Carles Rebassa, ha guanyat el 20è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Edicions 62 i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater.

El jurat del certamen ha escollit per unanimitat la seva obra, 'El Caire de Formentera', per la qual rebrà 8.530 euros, la publicació del treball i l'escultura de l'artista de la ciutat Pep Codó, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Rebassa ha defensat la seva tasca com a poeta com un acte polític i ha admès que el reconeixement té «una part de vanitat personal, però també és un espai per fer públic un text en unes condicions òptimes».



Els membres del jurat de l'edició, conformat per Jordi Cornudella, Marc Romera, Anna Maluquer, Susanna Rafart i Marta Pessarrodona, han coincidit en atorgar el premi a l'artista de Palma entre una quarantena de títols presentats.

El guardonat també és autor de llibres de poemes com 'Poema B'; 'Els joves i les viudes', que va ser Premi Ausiàs March 2006; 'Pluja de foc' i 'Sons bruts', amb el qual va guanyar el Premi Carles Riba el 2018.

També ha firmat novel·les com 'Eren ells', guardonada amb el Premi Pin i Premi Ciutat de Barcelona 2016, entre altres obres.