Antònia Font es prepara per a un dels concerts més emocionants: dissabte 18 a Inca

La tornada d’Antònia Font ha estat un dels retorns més esperats i el festival Primavera Sound va avançar la notícia quan va penjar la lona amb la paraula «Alegria!», ara fa un any, al Passeig de Gràcia de Barcelona. Durant els 70 primers minuts de la gira, aquest dissabte passat, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa, Joan Roca i els germans Pere i Pau Debon, varen convertir l’escenari principal del festival en una autèntica festa de benvinguda davant més de 15.000 persones, un públic entregat que no va deixar de cantar i acompanyar a la banda en tot moment.

Després d’aquesta primera aturada a Barcelona, Antònia Font es prepara per a un dels concerts més emocionants de les quatre úniques aparicions que faran durant el 2022. El proper 18 de juny tornaran a casa per presentar un repertori més extens, on no faltaran, entre altres, 'Me sobren paraules', 'Calgary 88', 'Darrera una revista', 'Love song' o 'Wa Yeah!'. Del nou disc s'esperen 'Un minut estroboscòpica', 'Oh la la', 'Miquel Riera' o 'Venc amb Tu', les quals ja s’han convertit en clàssics per als fans del grup.

Després d'aquest concert, al grup mallorquí li esperen dos concerts més: dia 9 de juliol als Concerts de Vivers a València i, finalment, dia 15 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona.