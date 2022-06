Bulla'n'barna: quatre escoles i cinc hores de ball de bot

El festival Bulla'n'barna ha celebrat la seva primera edició aquest dissabte, 11 de juny, a la plaça de la Gardunya de Barcelona. Les quatre escoles de ball de bot de Barcelona ―Sa Sargantana, Va de Bot, La Barraqueta i l'Espai Mallorca― s'han ajuntat per organitzar aquest primer final de curs conjunt.

La primera edició ha comptat amb la música d'Es Gall de sa Pastera, Ballugall, Galivança i Esclafits i Castanyetes. Durant tot el capvespre, de 18 h a 23 h, els grups varen pujar a l'escenari per oferir una «macro» ballada popular al centre de Barcelona.

Cada any són més els estudiants que s'apunten a classes de ball de bot quan arriben a Barcelona, però no queden enrere catalans o valencians, joves i grans, que volen provar de ballar aquest ball popular. Un ball que cada vegada és més present a l'agenda d'activitats cultural catalana: les festes de Sant Antoni a Gràcia, tallers a Barcelona i a fora, com els que organitza l'associació Tradiball Endansa a Manresa, i ballades puntuals organitzades per les diferents escoles.

Així ho demostraren tots els balladors que s'arreplegaren a la plaça de la Gardunya, encadenant jotes, boleros, fandangos i mateixes. La bullanguera, el ball final de cada grup, un moment molt anhelat; anaven sortint enmig de plaça per poder ballar en parella uns segons abans que algú fes fora una de les dues parts.

A més a més, ha estat un esdeveniment amb ressò a Mallorca, ja que des del mateix divendres vespre arribaven a la ciutat comtal grupets de balladors que havien sentit xerrar d'aquesta trobada. «És un goig veure aquesta plaça plena fins a la bandera», ha celebrat un dels organitzadors durant una presentació.

Una jornada llarga, però molt entretinguda que ha funcionat gràcies a les mans dels voluntaris de les quatre escoles, que des del migdia del dissabte eren enmig de plaça, muntant barres i ajudant a descarregar material, i fins al darrer moment del vespre, quan tot va quedar buit i arreconat. Tampoc han quedat enrere els moments reivindicatius com quan s'ha donat suport a la ILP 'Avui per demà' que impulsa el GOB, demanant firmes a tothom qui no hagués firmat «pel benestar de les generacions futures»; unes generacions futures que han de poder continuar ballant i impulsant la cultura popular a les Balears i a fora, conservant les tradicions, però adaptant-se als nous temps.