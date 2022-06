'Ànima de La Traviata' apropa l'òpera a la societat amb la temàtica de la prostitució

Ànima de La Traviata és la gran producció d'Euroclàssics d'enguany que es podrà gaudir durant el 4t Festival MallorcÒpera a l’estiu i en el 27è Festival de Música Clàssica d’Hivern a l’hivern arreu de Mallorca.

«Així com Pretty Woman va adaptar La Traviata amb Richard Gere i Julia Roberts, nosaltres per a donar-li una vessant social (com hem fet altres anys amb el suïcidi, el col·lectiu LGTBI, etc.) hem optat per empoderar i donar visibilitat a la dona prostituta, protagonista de l'òpera», expliquen.

Ànima de La Traviata relata el trist destí de Violetta, una commovedora prostituta de luxe que mor de tuberculosi, després d'haver-se sacrificat per salvar l'honor del seu amant, Alfredo Germont. És una oda a l'amor i al sacrifici de la tràgica Violetta on, a més, hi incorporen la perspectiva d’igualtat de gènere i el debat sobre el masclisme i el patriarcat dins la societat actual.

«Els problemes de la societat masclista que es transformen en conflictes amorosos de la protagonista 'descarriada' de l’òpera de Verdi es reviuran en aquesta versió escenificada de l’òpera amb els tres principals protagonistes acompanyats del piano», remarquen.

Amb aquesta producció, pretenen apropar un títol pertanyent a un gènere, l'òpera, estigmatitzat també per molts d'elitista, incomprensible, obsolet, de delit auditiu exclusiu. I ho volen fer mantenint l'esperit original de Verdi, presentant un tema que continua sent del nostre temps, que fa referència a un tema social que convida a la reflexió.

Els tres artistes lírics, (la soprano Núria Vilà, el tenor José Manuel Sánchez, el baríton Lluís Sintes) i el pianista (Francesc Blanco) fan el doble paper de músics i actors tant a les intervencions musicals en viu com als vídeos enregistrats que es projectaran a la funció amb declaracions parlades mostrant el punt de vista que els seus personatges tenen sobre l’argument inspirades en el format de fals documental de la sèrie de televisió Modern Family. La direcció musical és a càrrec de M. Victòria Cortès i la direcció escènica és Eugenia Corbacho.

S'estrena aquest divendres a Muro (10 de juny al Claustre de santa Anna), divendres es farà a la Fundació Sa Nostra de Palma, el 18 de juny al Claustre de sant Domingo de Pollença i després rodarà arreu de Mallorca. De moment hi ha confirmat: 29 de juliol a la Plaça del mercat de Portocolom, 24 de setembre a l’Ermita de sant Blai a Campos, 29 de setembre al Claustre de sant Bonaventura de Llucmajor, 1 d’octubre a Bodegas Jose L. Ferrer i 13 de novembre al Teatre Principal d’Inca. Les entrades es poden adquirir aquí.