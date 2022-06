[VÍDEO] La Pegatina presenta 'Que t'agradi veure'm', el primer avançament del nou EP íntegrament en català

Si fa un mes La Pegatina presentava el seu nou disc de col·laboracions internacionals 'Hacia Otra Parte' (Música Global / Calaverita Records, 2022), ara ens avança el primer tema dels sis que conformaran el seu nou EP íntegrament en català. La idea del grup és «donar a conèixer la seva vessant internacional aquí i la seva vessant local arreu del món, difonent la cultura en la qual s'han criat i la llengua de la seva terra materna», han explicat.

'Que t'agradi veure'm' posa la mirada en la durabilitat de les vivències i les relacions personals i també en l'autoconeixement i l'autoestima com a punt de partida de l'evolució social.

El multipremiat Manu Viqueira, que ha desenvolupat treballs audiovisuals per a grups com Green Day o Gary Clark Jr., ha realitzat el lyricvideo de la cançó com ja fer amb 'Ahora o Nunca', tema que el grup va publicar amb Macaco l'any 2018.



L'EP al complet veurà la llum a la tardor i estarà produït novament per Tato Latorre. També s'hi inclouen cançons amb col·laboracions d'Els Amics de les Arts, The Tyets, Santa Salut i Jazzwoman.

El dissenyador de totes les portades és Guillem Bosch, conegut per la seva trajectòria a la revista Panenka.