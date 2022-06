Inauguren una exposició sobre les epidèmies del segle XIX a Mallorca

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, ha presentat en roda de premsa l’exposició 'Les epidèmies del segle XIX al fons de l’Arxiu General del Consell de Mallorca', que s’ha obert aquest dimecres al públic i hi romandrà fins al 2 de setembre. La mostra inclou documents sobre les epidèmies a l’illa i a la sala també s’hi projecta un vídeo amb imatges de l’arxiu del confinament, una iniciativa de l’Arxiu del So i la Imatge que ha permès recollir vídeos de com es va viure l’inici de la pandèma del coronavirus a Mallorca.

«Així connectam passat i gairebé present per seguir aprenent i també per ensenyar a qui ens vengui darrere», ha dit Busquets, qui ha incidit en la importància de la «nova etapa» oberta a l’Arxiu en què, «a més de custodiar la nostra història i ser una eina fonamental per a la investigació, també esdevenen una eina de difusió i coneixement per a la ciutadania en general. Volem recordar a la ciutadania en general l’existència dels arxius».

A la presentació també han assistit la responsable de l’Arxiu General del Consell de Mallorca, Maria José Moyà i la cap d’unitat de difusió de l’Arxiu General del Consell de Mallorca, Maria del Mar Gaita, que han coincidit en destacar la importància de difondre el fons de l’Arxiu amb iniciatives com l’exposició que avui s’ha presentant i també a través de les xarxes socials per fer-ho més accessible a tothom.

A més, s’ha presentat un moble expositor que s'ha fet, a través de la brigada de patrimoni industrial, sobre la memòria del barri i que es podrà utilitzar per a pròximes exposicions.