Antònia Vicens rep el Reconeixement de Mèrits 2022: «Escriure ha estat la meva passió i, alhora, la meva llibertat»

«Escriure ha estat la meva passió i, alhora, la meva llibertat». Amb aquestes paraules l’escriptora de Santanyí Antònia Vicens i Picornell ha rebut aquest dimarts horabaixa de la mà del batle de Manacor, Miquel Oliver, el Reconeixement de Mèrits 2022 de l’Escola Municipal de Mallorquí.

Els actors Maria Antònia Salas i Joan Toni Sunyer, acompanyats per la guitarra de Damià Timoner, han estat els encarregats d’arrencar un acte emotiu i senzill marcat per la paraula i la poesia. «En una casa sense llibres, amb odi soterrat i poques juguetes em vaig aferrar a les paraules», ha dit Vicens tot recordant la seva infantesa i el seu amor primerenc pels mots. «Les paraules són un manà, són un miracle. I aquestes paraules, les del meu carrer, sorgides de la suor i de la sang de la terra, de la salabror de les onades, un dia les he de fer volar», ha recordat. L’escriptora i poeta ha fet incís en el moment en què decidí estudiar català a la Mallorca dels anys 60, un fet que «aixecà suspicàcies. De què serveix?, es demanaven. De res, contestaven». En la seva intervenció humil i sentida, Vicens ha agraït la tasca de l’Escola Municipal de Mallorquí per promoure la llengua i la cultura catalanes a Mallorca.

«Si hagués de triar només una paraula de totes les que té la nostra llengua per definir n’Antònia Vicens, segurament triaria rebel. Em deixaria, potser, que també ha estat i és una persona lliure, observadora i humil. L’amor per les paraules que sentí de ben petita l’ha sabut transformar al llarg de la seva vida en una obra literària i una trajectòria completa i rica que ha estat reconeguda amb els guardons més importants de la nostra cultura», assegurà el batle de Manacor, Miquel Oliver, en el seu parlament.

L’escriptor i president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Sebastià Portell, ha estat el padrí de la guardonada. En la seva intervenció ha fet un recorregut «pel caràcter visionari i lucidíssim» de l’obra de Antònia Vicens. «Antònia Vicens va començar a escriure abans i tot de saber escriure», ha explicat recordant aquella nina que, fascinada per les paraules, inventava històries.

L’acte també ha comptat amb la presència, mitjançant una projecció audiovisual de l’editora d’Antònia Vicens, Esther Andorrà; l’escriptora manacorina Magdalena Gelabert; l’escriptor Sebastià Perelló; la presidenta del Col·lectiu de Dones de Llevant, Antònia Matamalas; el poeta i traductor Pau Vadell; i la poeta Laia Malo.

L’escriptora santanyinera Antònia Vicens i Picornell ha estat elegida per a rebre aquest Reconeixement de Mèrits pel Ple de l’Escola de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor, a proposta del claustre del professorat, pel seu compromís amb la llengua catalana i l’aportació a la seva difusió en l'àmbit de la producció literària.

L’Escola Municipal de Mallorquí, des de l’any 1976, concedeix el Reconeixement de Mèrits a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana, i per la protecció i transmissió d’alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural. Antònia Vicens passarà a formar part del llistat de persones reconegudes amb el guardó com Guillem d’Efak, Francesc de Borja Moll, Maria del Mar Bonet, Aina Moll, Biel Majoral, Maria Antònia Oliver, Maria Magdalena Gelabert, Bernat Nadal, Josep Maria Llompart, entre moltes d’altres.