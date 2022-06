Quins han estat els llibres més venuts a la 40a edició de la Fira del Llibre de Palma?

La Fira del Llibre ha tancat l’edició del seu quaranta aniversari després de deu dies seguits al Passeig del Born de Palma. Des del 27 de maig i fins el 5 de juny, s’han celebrat desenes d’activitats i signatures a les parades dels llibreters i als dos escenaris situats al passeig. Des del primer dia, el públic ha respost amb entusiasme a aquesta trobada literària que s’ha celebrat amb total normalitat i amb esperit de festa.

Els llibres més venuts

A l’hora de classificar els llibres més venuts, no hi ha un títol que destaqui especialment per damunt dels altres, ja que cadascuna de les 19 llibreries participants ha presentat propostes molt diverses i els lectors s'han deixat aconsellar pels llibreters.

Si hem de fer un rànquig, però, tenint en compte aquesta circumstància, podem destacar entre els llibres més venuts en català La cuina de les rondaies d’en Jordi des Racó, de Caterina Valriu, Bàrbara Sagrera i Paula Valriu. La filòloga i investigadora de la UIB va llegir el pregonet el primer dia de fira; un pregó adreçat al públic infanti. Altres llibres més venuts en català són Guia de la República i la Guerra, de Pere Josep García Munar; Rússia l’escenari més gran del món, del periodista Manel Alías, que va presentar el llibre durant la Fira; i Fuster i els mallorquins, de Gabriel Ensenyat Pujol.

De caire infantil i juvenil en català destaquen:El darrer Myotragus, d’Adrià Garcias amb il·lustracions de Melicotó; i Posidònia, de Canizales, que va fer una activitat a la Fira.

Entre els llibres més venuts en castellà destaquen El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero i Trilogía de fuego. Ciudades de ceniza, de la jove mallorquina Joana Marcús, que va signar durant dues hores a més de 300 persones el primer cap de setmana de Fira. Un altre dels llibres més venuts en castellà ha estat El oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo, del professor del Cesag i historiador, Manuel Aguilera.

De caire infantil i juvenil en castellà destaca El hilo invisible, de Miriam Tirado.

Les llibreries d’aquesta Fira del Llibre són 19:Llibres Colom, Abacus, Drac Màgic, Embat Llibres, Espai Caramulls, Llibres Ramon Llull, Ínsula Literària, Lila i els Contes, Llibreria Editorial Finis Africae, Llibreria Campus, La Salina - Santa Catalina, Rata Corner, Literanta, Es Raconet, Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, La Biblioteca de Babel, Llibreria Quart Creixent

Hi han participat també amb caseta, el departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i Nova Editorial Moll.

La Fira del Llibre de Palma compta amb el patrocini del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca i la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; l’Institut d’Estudis Baleàrics, Fundació Mallorca Literària i l’editorial Baula.