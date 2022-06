El joc 'ApoCATlipsis' guanya la setena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La setena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català ja té guanyador: 'ApoCATlipsis', una proposta dels alumnes de cinquè de primària de l'escola Jesuïtes Poble Sec - Sant Pere Claver, de Barcelona. La decisió s'ha conegut aquest dissabte passat, 28 de maig, durant l'acte de lliurament dels premis del concurs, que ha tengut lloc al Teatre Tarragona i que ha comptat amb uns 400 assistents entre alumnes, mestres i familiars.

'ApoCATlipsis' no ho ha tingut fàcil, però ha acabat imposant-se entre els 120 jocs que s'hi han presentat. 120 jocs de 96 escoles diferents del Principat, la Catalunya del Nord, el País Valencià i, per primer cop, les Illes Balears i l'Alguer. Del joc guanyador, el jurat n'ha destacat «la presentació atractiva, les proves lingüístiques dinàmiques i una narrativa divertida que inclou la figura del mestre». La victòria permetrà que el joc s'exposi aquest estiu al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, i que els alumnes gaudeixin d'un taller de màgia amb el Mag Lari.

El segon premi ha anat a parar al grup de 5è i 6è de l'Espai Obert La Serra de Sant Pere de Ribes, amb el joc 'Catilàndia'. És un joc que, en paraules del jurat, destaca «per la seva aproximació creativa a la toponímia, una disciplina poc explorada, amb un joc ben estructurat i una presentació molt ben atractiva des del punt de vista visual i conceptual». En aquest cas, els guardonats gaudiran d'una entretinguda sessió científica amb el físic i divulgador científic Dani Jiménez.

Pel que fa al tercer premi, se l'ha endut la classe de 5è de l'Escola Sol i Vent de Vilafant. La seva proposta, 'La casa infectada', reprodueix les parts d'una casa i es proposa que els jugadors facin servir correctament els verbs. Aquesta idea va agradar el jurat, que en va destacar «l'encert de projectar les tasques en l'espai de convivència domèstica al terreny de les proves lingüístiques», «l'òptica cooperativa» i «els objectius clars que exigeixen la coordinació dels jugadors». Els alumnes guanyadors d'aquest tercer premi gaudiran d'un taller de cuina saludable i contra el malbaratament alimentari, impartit per la xef Ada Parellada.

Durant l'acte de lliurament, tots tres guanyadors han estat recompensats amb un trofeu, obra de Joan Mundó. A més, per a donar resposta a l'elevada qualitat de les propostes, el jurat també ha volgut lliurar set accèssits. N'han estat mereixedors l'Escola Jacint Verdaguer, de Sils; l'Escola Carles Salvador, de Castelló de la Plana; l'Escola S'Olivera, de Puig d'en Valls, Santa Eulària des Riu; l'Istituto Compresivo 3, de l'Alguer; la Bressola Pompeu Fabra, del Soler; l'aula d'acollida de l'Escola Sant Llorenç de Munt, de Terrassa, i l'Escola Sant Esteve, de Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages).

L'actriu i cantant Carol Rovira ha presentat la gala dels premis, que ha comptat amb les actuacions del grup de versions osonenc Sixtus, la Companyia Smove de dansa i els trucs del mag Jordi Pota. Els premis han estat lliurats per Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, membre de l'executiva, i Rut Carandell, directora de l'entitat.

Òscar Escuder reivindica que el català ha de ser molt més present fora de l'escola i, especialment, en l'àmbit del lleure

Durant la seva intervenció, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha defensat que és molt important que el català sigui present a l'escola, però que no n'hi ha prou, i ha fet una apel·lació als adults: «Hem de predicar amb l'exemple parlant en català amb normalitat. Si canviem al castellà quan una altra persona se'ns adreça a nosaltres, els nens i els adolescents ens imitaran i adquiriran els hàbits dels adults: no fem cap bé a nens i joves si els donem a entendre que el català queda reduït a l'escola».

El president de l'entitat també ha alertat que, en l'àmbit del joc i el lleure «només un 8% de les joguines del mercat són en català, i que la gran majoria de propostes d'entreteniment per als nens i joves són en castellà». Per a Escuder, «és molt important que els infants puguin jugar en català», perquè «el lleure és determinant en el desenvolupament personal i social dels nens».

​Amb més de 3.800 alumnes implicats, un 23% més de participació que en l'edició anterior, l'entitat tanca l'edició d'enguany del Concurs Tísner i comença a escalfar els motors per a la vuitena edició, satisfeta de la feina feta. Enguany, per primer, cop el jurat ha estat format per representants de gairebé tots els dominis de parla catalana i ha comptat amb la menorquina Antònia Gomis; els catalans Jaume Cela, Roger Baldomà i Màrius Serra; l'algueresa Maria Antonietta Salaris, i la valenciana Laura Maurí.

El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català s'adreça als alumnes d'11 i 12 anys de tot el domini lingüístic, i té l'objectiu que estudiants, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana a partir de la creació del seu propi joc de taula.