Nou disc de Marcel Pich amb cançons de Guillem d’Efak

El disc Marcel Pich canta Guillem d’Efak. En directe a l’Alguer ha vist la llum aquest dimecres 1r de juny a les principals plataformes digitals. En unes setmanes, estarà disponible l’edició en vinil. El disc conté el concert íntegre que Pich va fer l’estiu passat a la ciutat sarda de l’Alguer interpretant cançons de Guillem d’Efak, en el marc del Festival Barnasants i en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua.

L’edició del disc ha estat possible gràcies a Barnasants i a les aportacions fetes per 107 persones en un projecte de micromecenatge a través de la Plataforma TotSuma. Es varen aconseguir més de 3.800 euros dels 3.500 necessaris. Artistes i personalitats d’arreu del territori com Fanny Tur, Cesk Freixas, Maribel Servera, Lluís Puig o Irene Coghene hi mostraren el seu suport a través de vídeos a xarxes.

La producció del disc ha estat dirigida per Marc Serrats i s’ha fet cercant la màxima qualitat. El so de directe ha anat a càrrec d’Attilio Lombardo i Alessandro Bogana, dels estudis The Chicken Coop de l’Alguer. El productor i músic Eduard Gener ha estat al capdavant de la mescla als Jezz Studios de Solsona. El màster l’ha fet Juanjo Muñoz (membre del grup Gossos) a l'estudi CatMastering (Zoo, Cris Juanico, Pau Alabajos,...) a Manresa.

La part gràfica ha estat dirigida pel dissenyador i també músic Pau Llop, als estudis 131.gd de Lleida i Barcelona. El disc ha estat editat amb el segell discogràfic del Maresme, Sota la Palmera. Pel que fa a la fabricació en vinil, aquesta corre a càrrec de Krakatoa, empresa situada a Castelló de la Plana.

L’àlbum va ser enregistrat en directe a l’Alguer el juliol del 2021 i és una gravació sincera, de veu i guitarra elèctrica, on es revisiten les cançons de d’Efak amb solemnitat i cruesa; s’hi recrea perfectament aquell horabaixa de juliol, amb un ambient tenyit pel cant de falzies i gavines, l'anar i venir dels algueresos o el so de les campanes.

Així mateix, a la carpeta del disc s’hi trobaran textos de gent d'arreu del territori vinculada a l'activisme cultural i a la música com són Neus Sànchez, Bartomeu Mestre, Irene Coghene o Pere Camps, entre d'altres.

La presentació del disc serà el proper diumenge 19 de juny al Claustre de Manacor i és una de les tres produccions pròpies de la present edició del Festival Barnasants. Les entrades són gratuïtes i es poden aconseguir a la pàgina web enviumanacor.cat.