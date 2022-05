Majava, Plan-ET i Xisk, els artistes mallorquins seleccionats al Sona9

Després del rècord de l’any passat, el concurs de grups emergents en català Sona9 ha tornat a assolir una gran xifra de participació amb 132 candidats. El jurat del certamen ha elegit els 18 grups i artistes que actuaran en la fase preliminar del concurs: 12 de Catalunya, 3 del País Valencià i 3 de les Illes Balears.



Catalunya:

Bigwé (Barcelona, pop-r’n’b)

F.E.M. (Barcelona, reggae–dub)

Figa Flawas (Valls, urban–pop)

Jovedry (Barcelona, indie-rap)

Joanlupi (Sant Boi de Llobregat, pop)

Lenand (Tarragona, pop-rock)

Nun (Girona, cançó-jazz)

Eloi Sayrach (Barcelona, pop d'autor)

Sequoia (Barcelona, pop-folk)

Subliminal (Badalona, urbana)

Vichy Flock (Sant Celoni, hip-hop)

Olga Zoet (Lleida, pop d'autor)

País Valencià:

Aina Koda (Polinyà de Xúquer, rap-pop)

Kela (Pego, cançó electrònica)

Oceäns (Xeraco, urbana)

Illes Balears:

Majava (Binissalem, cançó-pop)

Plan-ET (Manacor, pop urbà)

XisK (Palma, hip-pop)

Els candidats actuaran en un concert de 20 minuts a partir del qual es decidirà la seva continuïtat al concurs els dies 7, 8 i 15 de juny a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, el 9 de juny a la sala 16 Toneladas de València i el 10 de juny al Teatre Xesc Forteza de Palma. Les actuacions es podran seguir en directe i en streaming a través de les webs del Sona9 i d'Enderrock, i es podrà votar pel preferit.

El jurat, integrat per membres d’Enderrock, iCat, TV3, les Cases de la Música i l’equip de producció, seleccionarà els quatre artistes que passaran directament a la fase final. El cinquè semifinalista sortirà de la final del vot popular que es realitzarà online durant el juliol i també serà el guanyador del premi Verkami per Votació Popular.



A la recta final del Sona9, els 5 classificats realitzaran una sèrie de proves durant els mesos de setembre i octubre per accedir a la gran final del 10 de novembre a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. El repòquer de semifinalistes farà una actuació acústica a iCat i gravarà un tema propi als estudis Music Lan d’Avinyonet de Puigventós, amb la producció de Joana Serrat i les mescles de l’enginyer de so Jordi Solé.



El Sona9 està organitzat per Enderrock, Catalunya Ràdio – iCat, TV3, i els departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya i té el patrocini d’Estrella Damm, a més del suport de la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears, les Cases de la Música, la Societat d’Autors i Editors (SGAE) i l’Associació d’Intèrprets i Executants (AIE).