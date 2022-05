La Comissió Cívica del Centenari de Joan Fuster posa en marxa un club de lectura digital

Des de la Comissió Cívica del Centenari de Joan Fuster es posa en marxa un club de lectura digital a partir de cinc opuscles que contenen bona part del pensament polític de l'autor de Sueca. Sota la moderació i presentació d'Isidre Crespo i Maria Isona, tots dos vinculats a l'estudi i la divulgació de la figura de Fuster, entre maig i octubre es llegiran i comentaran les obres amb l'objectiu de «recuperar alguns dels textos polítics de Joan Fuster que reflexionen sobre la nació, la llengua i la cultura i debatre'ls amb la intenció de connectar-los amb el present». Cada sessió anirà acompanyada d'un breu text preparat per Isidre Crespo que ajudarà a moderar el debat.

La primera sessió, dedicada a 'Qüestió de noms' (1962), tindrà lloc dilluns 30 de maig a les 19 hores. La sessió es farà virtualment a través de Jitsi i al web de la comissió s'hi pot trobar el text que servirà de guia. A banda d'aquesta sessió, se'n faran quatre més previstes en les següents dates:

'País Valencià, per què?' (1982), dilluns 20 de juny.

'Ara o mai' (1981), dilluns 11 de juliol.

'El blau en la senyera' (1977), dilluns 26 de setembre.

'Cultura nacional i cultures regionals als Països Catalans' (1983), dilluns 17 d'octubre.

La Comissió Cívica del Centenari de Joan Fuster sorgeix amb la voluntat de desplegar propostes en el marc dels cent anys del naixement de Fuster. Tal com han explicat, l'espai reuneix un conjunt de persones provinents de diversos àmbits com el cultural, l'acadèmic o els moviments populars, que defensen «la vigència de la seva figura des d'una perspectiva que integra la seva tasca com a escriptor i assagista de les seves idees polítiques».