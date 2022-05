Manacor encara la seva primera 'Vila del Llibre' amb una programació plena de figures femenines de la literatura en català

Els propers dies 11 i 12 de juny Manacor serà la capital cultural literària dels territoris de parla catalana gràcies a la celebració a la ciutat de la primera 'Vila del Llibre'. El comissari de l’esdeveniment és l’actor i gestor cultural Antoni Gomila, que ha preparat un ambiciós programa cultural amb més de setanta activitats per a tots els públics en només un dia i mig, la qual cosa assegura diversitat, qualitat, coneixement i diversió a parts iguals.

En el cicle En Diàleg les dones han pres el màxim protagonisme i tindrem a Manacor un ventall d’autores que van des de les sèniors més consagrades fins a les generacions més novelles. Noms com els de Maite Salord, Carme Riera i Empar Moliner es combinen al programa amb els d’Anna Manso, que celebra a Manacor els seus primers cinquanta títols de literatura infantil i juvenil; Marta Orriols, Mar Bosch i Marta Vives, amb el de les emergents Anna Gas, Pilar Codony o la manacorina Aina Fullana. Pel que fa a la poesia també cal destacar la presència a Manacor d’Antonina Canyelles i Odile Arqué.

El festival també comptarà amb altres convidats de luxe vinguts de fora de Mallorca: d’una banda Lluís Anton Baulenas participarà en un debat amb Sebastià Alzamora; l’il·lustrador Oriol Malet farà una conferència a l’espai dedicat al còmic i Jordi Coca vindrà a presentar el seu monumental treball sobre el teatre de William Shakespeare.

Com no podia ser d’una altra manera, els espectacles de caire teatral-poètic tindran una importància especial a la vila i serviran per retre un homenatge molt especial a figures manacorines imprescindibles. Així les coses, Maria Antònia Oliver tindrà un espai propi on a més a més a través del teatre Verbatim es podrà veure la reconstrucció d’una entrevista amb la creadora del mite de Montcarrà; l’espectacle Fam de Paraula i Terra ens acostarà a la figura de Miquel Àngel Riera, mentre que Gabriel Galmés serà la figura central de l’espectacle de cloenda que preparen Bàrbara Nicolau i el combo de vent de S’Escat. Així mateix dissabte vespre n’hi haurà un altre dedicat a Antònia Vicens i encara un espectacle central dedicat a poetes de tot el territori dirigit per Joan Miquel Artigues.

Una àmplia varietat de col·laboracions fan possible un programa on hi ha nombroses activitats familiars a l’entorn del món de les rondalles, tallers d’experimentació amb la llum fosca, o un espai perquè els més petits puguin gaudir de la lectura d’una forma relaxada. També cal destacar una activitat singular que uneix padrins i nets, la marató de lectura del corpus de fraseologia de Bàrbara Sagrera.

Presentacions de llibres, xerrades i tallers complementen la programació de Vila del Llibre de Manacor, que ocupa més d’una quinzena d’espais diferents, molts dels quals obriran i es transformaran en espais literaris improvisats. En consonància amb els postulats de la Xarxa de Viles del Llibre, que promouen la integració en el festival tant de l’espai públic com del privat, entre els llocs que acolliran activitats hi haurà places i carrers de Manacor, però també botigues i locals actualment en desús, que cobren vida durant els dos dies del festival. Així, es podran veure ambientacions a mida a la Plaça de ses Verdures i al carrer Pou Fondo, les botigues del qual acolliran diversos actes del festival. El mateix carrer transformarà de manera permanent la seva fesomia amb una intervenció de diferents artistes que fixaran les seves obres en les parets urbanes en forma de pintures murals.

La societat civil manacorina i el teixit associatiu mallorquí també són part destacada del programa cultural en el qual hi participen, entre d’altres, la Institució Alcover, els Al·lots de Llevant, el Cinemaclub 39 escalons, l’Orquestra Jove del conservatori de Manacor... Precisament en aquest sentit cal destacar que el col·lectiu Sobrassada de Peix farà la seva fireta de paper el dissabte a la tarda en aquest espai, i que complementarà la seva proposta amb alguns concerts. Tot plegat farà que el dissabte hi hagi més de 15 hores de programació cultural ininterrompuda, a la qual s’han d’afegir les cinc hores de diumenge, que convertiran Manacor en el gran epicentre literari del país.

Tot això es complementarà amb la presència d’una vintena llarga d’editorials independents de tot el territori que posaran a l’abast dels lectors els títols seleccionats per a la fira, en una mostra molt gran de la bibliodiversitat del país, que es complementarà amb l’oferta de les llibreries manacorines.

Antoni Gomila ha presentat el programa de Manacor, Vila del Llibre aquest dimarts de matí en un dels escenaris centrals de l’esdeveniment: la plaça de les Verdures. Ho ha fet acompanyat del batle de Manacor, Miquel Oliver, la vicepresidenta i consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i el director de Vila del Llibre, Enric Bono.