L'OCB i altres entitats convoquen una concentració al Congrés per expressar la seva disconformitat amb la Llei de l'audiovisual

L'Obra Cultural Balear i una dotzena d'organitzacions més es convoquen en el Congrés el dia 26 de maig (10.30 hores) per fer sentir les peticions i la disconformitat davant la Llei de l'audiovisual i la insuficiència d'igualtat lingüística que aquesta representa.

Segons informa el CIEMEN, les entitats recorden que tant al procés d'al·legacions a l'avantprojecte de llei com al debat del Projecte, van presentar propostes al Ministeri i als diferents partits per tal que la nova Llei reconegués la pluralitat lingüística com a principi bàsic, i igualés continguts i percentatges mínims garantits per a totes les llengües en el doblatge, els subtítols i les audiodescripcions, com també perquè recollís el finançament anticipat de produccions audiovisuals als canals i a les plataformes en línia o sota demanda.

Tot i això, al text que es portarà finalment al ple del Congrés el 26 de maig, s'insisteix a fixar quotes d'emissió i catàleg en espanyol i «en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes». Aquesta expressió, que es repeteix als articles 113, 114 i 116, obre la porta a excloure la diversitat lingüística, ja que amb una sola llengua es podria cobrir aquesta quota, una llengua que, damunt, podria ser l'espanyol.

En relació amb els subtítols, l'audiodescripció i les interfícies, la proposta de Llei que anirà al ple no contempla l'obligatorietat de donar l'opció d'escollir l'idioma a les persones usuàries, cosa que a la pràctica impedirà l'ús de qualsevol llengua que no sigui l'espanyol per a visualitzar versions originals subtitulades de pel·lícules i sèries.

Quant a l'obra audiovisual doblada, malgrat que es doni preeminència a un criteri de geolocalització dins del catàleg, no s'estableix una presència mínima de totes les llengües, sinó que es limita a assenyalar que cal afegir continguts en llengües diferents de l'espanyol.

La proposta que anirà al ple del Congrés és agressiva amb les productores independents, el sector que, fins ara, garanteix l'existència de l'oferta mínima disponible en idiomes diferents del castellà.

Les entitats a favor de les llengües insten el govern espanyol i els partits que hi donen suport perquè s'abandoni l'immobilisme i les reticències al reconeixement ple de totes les llengües en igualtat de condicions, i continuaran treballant en aquesta direcció. També anuncien la seva presència al debat ple al Congrés del dia 26 davant del qual faran una concentració a les 10.30 hores.