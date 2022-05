Homenatge a Mercè Puig i reconeixement al Constància, Germanies 500, el glosador 'Artiller', Magdalena Sastre i Ona Mediterrània

En un acollidor claustre de Sant Domingo i amb tot preparat fins al darrer detall, tal i com hauria fet Mercè Puig, a qui estava dedicada la gala, es va desenvolupar l'acte de lliurament dels XXIII Premis de Maig de l'Obra Cultural Balear d'Inca.

L'acte va ser conduit per Bàrbara Dalià i va començar amb el lliurament del Premi Berenguer d’Anoia, Club Esportiu Constància. El va recollir el president del club inquer, Rafel Palou, que va recordar que «tots els inquers tenen a ca seva qualque objecte relacionat amb el nostre club».

A continuació es lliurà el premi Premi Miquel Duran i Saurina a l'Associació Ona Mediterrània. Recolliren el premi Marian Colmillo, Marina Caubet (acompanyada de la seva filla Aloma) Mariu Verdú, Pep Lladó i Tomeu Martí. Celebraren el premi, recordaren el paper fonamental que ha tengut l'OCB en la vida de l'Associació i es comprometeren a treballar més i millor en la creació i manteniment de mitjans de comunicació en català «amb Constància i seguint l'exemple de Mercè Puig».

A continuació es lliurà el Premi Pau Casesnoves a Jordi Cloquell Noceras 'Artiller' que va explicar el projecte que desenvolupa a Muro.

Al Mayurqa va posar la banda sonora d'aquests edició dels premis de Maig que va ser dedicada a Maria Mercè Puig i Viñeta. Una banda sonora que va ser un repàs als seus temes més emblemàtics i compromesos.

El Premi Berenguer d’Anoia va ser per a la Comissió organitzadora dels 500 anys de les Germanies. El recolliren Miquel Rosselló i Joan Planes, que destacaren la intensa feina feta per posar a l'agenda una efemèride tan important en la Història de Mallorca com la Germania Mallorquina.

El Premi Pere Joan Llabrés, va ser per a Magdalena Sastre Morro que destacà la riquesa patrimonial que ofereix Mallorca.

Finalment, es lliurà el recentment instaurat Premi Maria Mercè Puig i Viñeta i en la seva primera edició reconeix les dones que formaren part de la 1a Junta de l’OCB a Inca: Maruja Ferrer Vara, Cèlia Togores Codony, Joana Rosselló Ximenes, Joana Maria Seguí Pons, Joana Maria Coli Noguera i Margalida Grau Sancho.

A continuació el president de l'OCB, Joan Miralles i del president de l'OCB d'Inca, Cristòfol Soler.

L'acte es va cloure amb tot el públic cantant l'himne de Mallorca, La Balanguera.