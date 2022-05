Teatre, concerts i noves rutes per la natura, un tast de l'agenda cultural dels pròxims dies!

Us deixam un recull dels actes culturals de la pròxima setmana a les Balears. Del 20 al 26 de maig podeu trobar...

Teatre

'Joana E.', de Maria Antònia Oliver. A l'Auditori de Santa Margalida, divendres 20 de maig, a les 20 h. «Una mostrar la societat burgesa dels anys trenta i de la postguerra: una societat tancada, que considera que el naixement marca per sempre la vida de les persones».

'La darrera opció' de Clara Ingold. Al Teatre del Mar (Palma), del 20 al 22 de maig. «Un viatge d'emocions a un no-lloc amb un bitllet només d'anada, on els protagonistes descobriran que l'important no és arribar. Durant aquest fascinant viatge, els dos actors es fiquen en la pell de dos amics que ho abandonen tot per iniciar un viatge on reflexionaran sobre la mort, l'aïllament, la soledat, l'emergència climàtica...».

'Macbeth Muet', de Marie-Hélène Bélanger Dumas i Jon Lachlan Stewart. Al Teatre Principal de Palma, divendres 20 i dissabte 21 de maig, a les 19.30 h i a les 12 h. «L'espectacle, programat dins el 24è Festival de teresetes, desconstrueix per complet aquesta tragèdia de Shakespeare i la converteix en una experiència teatral visceral de ritme ràpid, utilitzant el cos, objectes com a imatges i na tona de sang falsa».

'Línies entremeliades', de Rémi Lambert, Sandrine Maunier i Philippe Guillot. Al Teatre Principal de Palma, dissabte 21 i diumenge 22 de maig (múltiples funcions), respectivament. «L'espectacle, programat dins el 24è Festival de teresetes, dona el protagonisme al públic més jove que intervé amb les seves creacions pictòriques, juga amb els llums, les ombres i les projeccions, convertint una funció teatral on es barreja el públic amb els creadors».

'Final de partida' de Samuel Beckett. Al Teatre Principal de Palma, diumenge 22 de maig, a les 18 h. «Confinats dins d'una habitació amb dues finestres que els connecten a un exterior sense vida, Hamm, un invàlid cec, i Clov, el seu servent, un home coix i hiperactiu, passen el temps i discuteixen. Nagg i Nell, vells progenitors de Hamm, que viuen dins de dos cubells d'escombraries, els acompanyen».

Concerts

Amulet. A la Societat Cultural i Esportiva La Lira (Sant Andreu del Palomar), divendres 20 de maig, a les 19 h. Concert emmarcat en el cicle de les Nits de Folk.

Suc i sopes. A la Casa de Menorca (Barcelona), dissabte 21 de maig, a les 22 h. Concert de presentació del seu primer disc 'Mai me pens'.

Altres

Mostra d'art de joves artistes illencs. Al Convent Sant Francesc d'Assís (Muro), dissabte 21 de maig, a les 19.30 h. Hi haurà música en directe, exposició d'obres, show cooking i molt més.

Ruta botànica pel bosc de la ribera del torrent Solleric, guiada per Guillem Alomar. Parteix dels rentadors del carrer del Pontarró, 9 (Alaró), diumenge 22 de maig, a les 9 h.

Passejada sonora a La Trapa, a càrrec de Txema González. El punt de trobada és l'avinguda de la Trapa, Sant Elm, vora el bar Es Molí, diumenge 22 de maig, a les 10 h. Activitat emmarcada dins l'exposició 'Ressò. Art sonor i música experimental a Mallorca', del Casal Solleric.

XIII Trobada de Poetes a Formentera, en homenatge a Pau Riba. Al centre Antoni Tur 'Gabrielet', diumenge 22 de maig, a les 20 h, i a l'IES Marc Ferrer, dilluns 23. Amb l'actuació musical de Lluvia, Alice i Xavi Cardona.