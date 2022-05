La Fira del Llibre de Palma celebra les 40 edicions amb un centenar d'activitats

La Fira del Llibre de Palma 2022, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, celebra 40 edicions amb un centenar d’activitats i signatures de llibres. Serà al passeig del Born de Palma, del 27 de maig al 5 de juny, en horari de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores, i amb la participació de 19 llibreries. La Fira del Llibre compta amb el patrocini del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Aquest dijous s’ha presentat en roda de premsa amb l’assistència, de part del Consell de Mallorca, de la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i el director insular de política lingüística, Lluís Segura; de part de l’Ajuntament de Palma han assistit el regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, i el director general de difusió i promoció cultural, Marcos Augusto; de part del Govern, la directora general de cultura, Catalina Solivellas; i de part del Gremi de Llibreters de Mallorca, el seu president, Àlex Volney.

Amb motiu de la celebració de l’edició número 40 de la Fira del Llibre de Palma, han participat en la presentació dos dels llibreters participants a la fira més novells: Adrià Garcias, d’Ínsula Literària i Marina Alonso de Caso, de La Salina, i tres de les llibreteres més veteranes: Marian Colom, de Llibres Colom; Miquela Serra, de Llibreria Quart Creixent i Glòria Forteza-Rei, d’Embat.

La Fira del Llibre de Palma 2022 també és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; l’Institut d’Estudis Baleàrics, Fundació Mallorca Literària i l’editorial Baula.

El president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Àlex Volney, ha destacat una programació d’activitats molt variada i pensada per a tots els públics.

Per al públic infantil hi ha activitats d’il·lustració, contacontes, música i presentacions de llibres i, com a novetat, el «pregonet» adreçat al públic infantil, que farà Caterina Valriu, reconeguda per les seves publicacions infantils i per la recerca sobre la literatura oral. Serà divendres, a les 17 h. Una hora després, a les 18 h, començarà l’acte institucional amb el pregó de Laura Gost.

Durant els 10 dies de fira, hi haurà activitats d’assaig, literatura, poesia, teatre, recitals poètics i música, com la d’Oliva Trencada, el rap en català, i Cabot que farà el concert de clausura.

Les activitats també retran homenatges al centenari del naixement de José Saramago, al darrer llibre de Joan Manuel Perez Pinya i a Maria Antònia Oliver.

Les llibreries d’aquesta Fira del Llibre són 19: Llibres Colom, Abacus, Drac Màgic, Embat Llibres, Espai Caramulls, Llibres Ramon Llull, Ínsula Literària, Lila i els Contes, Llibreria Editorial Finis Africae, Llibreria Campus, La Salina - Santa Catalina, Rata Corner, Literanta, Es Raconet, Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, La Biblioteca de Babel, Llibreria Quart Creixent.

Hi participen també amb caseta, el departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i Nova Editorial Moll.