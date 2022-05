Maria del Mar Bonet dedica un concert únic a l’amic Damià Huguet

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, han presentat aquest dijous el concert 'Maria del Mar Bonet i Damià Huguet, dos amics' que es durà a terme el dissabte 21 de maig, a les 21 hores, a l'oratori de Sant Blai de Campos.

Es tracta d'un recital organitzat per l'Obra Cultural Balear de Campos amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, com a cloenda de l'Any Damià Huguet, en commemoració del 25è aniversari de la mort de l'autor.

A la roda de premsa també hi ha assistit Maria del Mar Bonet, artista i amiga del poeta, Antònia Sitjar, presidenta de l'OCB-Campos, i Biel Huguet, fill del poeta i representant de la familia Huguet Ballester.

«Definiria aquest concert dedicat a Damià Huguet com un cant a l'amistat que varen gaudir el poeta i Maria del Mar Bonet», ha afirmat la vicepresidenta Busquets durant la presentació, que també ha agraït a la cantautora mallorquina «la tasca desenvolupada durant tots aquests anys posant veu física a la veu literària dels nostres poetes mallorquins».

Els jardins de l'Oratori de Sant Blai seran testimonis del recital 'Maria del Mar Bonet i Damià Huguet, dos amics', un homenatge molt especial, ja que la cantant i el poeta varen compartir una amistat que es remunta a la infantesa, i que la cantant evocarà a través d'un repertori escollit en record de les complicitats compartides durant dècades entre ambdós artistes.

Maria del Mar Bonet i Damià Huguet varen mantenir una amistat duradora, que romangué tot i la distància en les diferents etapes de la seva vida. Des de la joventut compartiren interessos artístics, es donaren consell i es feren suport en els seus respectius projectes. Per a Bonet, Damià Huguet era un molt bon amic, un referent en el camp de la poesia, la fotografia i el cinema, algú que va deixar un buit després de la seva mort prematura amb només 50 anys, el juliol de 1996.

«Per a mi aquest concert és un acte de cloenda obert, perquè en Damià creixerà molt més encara» ha explicat Maria del Mar Bonet qui també ha expressat que «la feina que va fer en Damià encara no és del tot coneguda i s'ha de possibilitar que ho sigui i que ajudi a la gent jove a creure en la poesia i en la veritat».

La cantant conserva records especials de l'amistat que els unia i així ho vol compartir amb el públic assistent al recital de dissabte. Serà un homenatge íntim amb un repertori triat específicament que posarà l'accent en les cançons preferides de Damià Huguet, amb qui les compartia i comentava sovint.

Al concert, amb entrades exhaurides, hi seran presents els fills de l'autor, Biel, Margalida i Manena Huguet Ballester, així com un ampli auditori integrat per molts dels amics del poeta.