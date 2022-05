Escarràs assoleix el 50% de la seva campanya de micromecenatge

La banda mallorquina Escarràs assoleix el 50% de l’objectiu total de la seva campanya de micromecenatge quan falten de 14 dies perquè finalitzi.

Aquest 2022 el grup torna als escenaris després d'un temps d'inactivitat a causa de la pandèmia. Amb formació renovada amb la incorporació de la baixista Aina Gelabert, des de fa ja uns quants mesos la banda de mestissatge està preparant el que serà el seu nou EP, de quatre cançons enregistrades amb el jove trompetista i productor Jaume Blàzquez.

Per a fer-ho realitat, a principis de maig varen començar una campanya de micromecenatge mitjançant la plataforma Tot Suma. Passades dues setmanes, ja han aconseguit la meitat dels 3.000 € necessaris per a fer viable la tornada, capitalitzat en les aportacions de 51 mecenes. El 2019 ja realitzaren una campanya similar per a finançar el seu primer disc Vuit vents, la qual fou tot un èxit amb la participació de 92 mecenes.

L’edició en físic del nou treball anirà acompanyada també dels tres senzills enregistrats el 2020 a Alquímia records: Volant ras, Illa de fusta i Pinassa.

Escarràs actualment es troba en plena gravació de les noves cançons mentre ja preparen un nou directe. De cara a l’estiu ja han començat a anunciar alguns concerts, aquest passat dilluns eren presentats com a part del cartell de la Mobofest d’enguany.