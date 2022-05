El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera inaugura l'exposició temporal 'Hope for Syria'

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF) inaugura aquest dimecres, Dia Internacional dels Museus, l'exposició temporal ‘Hope for Syria’ ―Esperança per a Síria―, un projecte de les artistes Martina Pozzi i Laura Jabbour. La instal·lació mostra la destrucció tant personal com patrimonial que suposa la guerra de Síria.

Les creadores, mitjançant la seva obra, volen transmetre un missatge d'esperança i fe en el procés de renéixer, ha explicat la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Les dues artistes varen triar vuit escenaris molt afectats pels bombardejos i varen desenvolupar el projecte ―en dues fases diferents a conseqüència del confinament provocat per la Covid-19―.

Primer, Pozzi va crear el collage. L'artista, sobre imatges en blanc i negre, va omplir aquells espais urbans de vegetació, símbol d'esperança, i va cobrir de verd el mantell gris que la guerra havia deixat. A més, ha triat el color groc de les flors que brollen entre les ruïnes i la pols per representar l'energia, la lluminositat i la força de voluntat de renéixer.

Posteriorment, Jabbour va fer la part de brodat. Les obres s'han enriquit amb la paraula «esperança» brodada amb un fil de color terra per simbolitzar la resiliència, estabilitat i durabilitat al llarg del temps. Aquesta paraula, escrita en àrab, està integrada a cada collage de manera diferent, però tots tenen en comú la primera lletra que sempre està ubicada a l'espai deixat per un element arquitectònic destruït.

Segons les autores, aquest projecte va sorgir de la trobada de dues ànimes creatives i el seu desig de difondre l'optimisme en aquest món. El resultat són vuit obres que el MAEF exposarà els propers mesos a la sala d'exposicions temporals, juntament amb una sorpresa didàctica per als nens.

La inauguració serà a les 19 h al Museu Monogràfic Puig des Molins. Un dia després, a la mateixa hora, es farà una visita guiada a càrrec de les dues artistes.