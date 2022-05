El Museu del Calçat i la Indústria d’Inca celebra el seu Premi a Millor Museu Europeu de l’Any

Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus que es commemora aquesta setmana, el Museu del Calçat i la Indústria organitza dimarts una gran festa per celebrar el seu premi Silletto a la Participació i el Compromís amb la Comunitat, en els guardons European Museum of the Year Award (EMYA).

Així doncs, el museu inquer va rebre el passat 8 de maig aquest prestigiós premi que atorga any rere any el Fòrum Europeu dels Museus sota l’auspici del Consell d’Europa. La gala es va celebrar a Estònia i va comptar amb l'assistència dels 60 museus nominats. En total es varen entregar sis guardons, dels quals només un ha viatjat enguany cap a l'Estat espanyol. En concret, el Museu del Calçat ha rebut «THE SILLETTO PRIZE FOR COMMUNITY PARTICIPATION AND ENGAGEMENT».

El guardó Silletto s’entrega a un museu que compta amb una implicació profunda i contínua amb els seus grups d’interès, el qual s’ha posicionat com a punt d’orientació i referència de la comunitat. En aquest cas, el Fòrum Europeu dels Museus ha lliurat aquest premi al Museu del Calçat i la Indústria d’Inca perquè «és un museu centrat en les persones amb un pressupost molt baix però amb un gran cor, molta energia i una participació activa de la comunitat local. Demostra de manera notable com el treball intergeneracional i la transmissió de coneixements i habilitats a les generacions més joves poden inspirar i fomentar un renaixement de les tradicions artesanals, centrant-se en la història i la fabricació del calçat».

De manera paral·lela, dissabte i diumenge el taller per a crear les teves pròpies sandàlies de cuir. Durant l’activitat, els assistents aprendran de la mà de l’artesana i creadora Martina Candela com fer unes sandàlies, que s’emportaran en finalitzar el taller. Més informació i inscripcions: https://museu.incaciutat.com/2022/05/10/crea-les-teves-propies-sandalies-de-cuir/